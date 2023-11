Elezioni in arrivo nel 2024. Ricci verso le Europee. E ci sarà anche la Morani

C’era chi aveva addirittura anticipato una possibilità di ticket per le prossime elezioni europee. Mettendo insieme una incredibile coppia politica del passato, composta da Matteo Ricci e Alessia Morani. In realtà i due ex componenti della ultima giunta provinciale non avrebbero nessuna intenzione di fare un altro percorso comune, come accadde anni addietro, con il passaggio alla corrente di Matteo Renzi.

Intendiamoci, sia l’ex sottosegretaria che il sindaco in carica stanno pensando di candidarsi alle europee. Se Alessia Morani non lo nasconde, puntando sull’appoggio della corrente Base Riformista di Lorenzo Guerrini, Matteo Ricci lo fa intuire dall’aumento delle performance televisive e dagli interventi sui temi di politica nazionale. Il problema vero è che l’ultimo candidato marchigiano della sinistra eletto a Bruxelles risale a 20 anni e fu Luciana Sbarbati, esponente del Pr. Da allora ci provarono in tanti, compreso Palmiro Ucchielli, che poteva addirittura vantare una somiglianza con Lenin. Niente da fare. D’altra parte se guardiamo i numeri della popolazione non c’è gara: Lazio e Toscana possono contare su 7-8 volte di voti in più rispetto a quelli delle Marche. Figurarsi se un partito come il Pd, che nei sondaggi sarebbe in recupero oltre il 20% dei consensi, può ipotizzare una coppia uomo-donna vincente.

Intanto Matteo Ricci sta facendo l’elenco di chi può sostenerlo soprattutto a Roma, dove gode degli ottimi rapporti con il sindaco Roberto Gualtieri, e con Goffredo Bettini. Ma se a Roma dovessero candidarsi l’uscente Massimiliano Smeriglio e l’ex segretario Nicola Zingaretti, più il sindaco di Firenze Dario Nardella, gli spazi per un quarto candidato maschio sarebbero esauriti. Mentre la segretaria Elly Schlein punterebbe su una donna, ovvero l’umbra Camilla Laurenti, subentrata in Europa dopo la prematura scomparsa di David Sassoli. Laurenti potrebbe anche diventare la candidata del centro sinistra alle prossime elezioni regionali in Umbria. Ipotesi a cui, per le Marche, pensa anche Ricci, che non scarta nulla: prima vorrà finire alla grande come sindaco e poi penserà nell’ordine ad europee e poi alle regionali. Vedere per credere.

l.lu.