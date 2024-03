Elezioni Pd: Biancani vicino all’investitura

Siamo pronti a scommettere che il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra sarà Andrea Biancani. Nonostante il confronto tra i saggi – coloro che dovranno trovare la sintesi sul nome con cui correre alle amministrative di giugno – avverrà domani sera, in città, ieri, il pronostico che dava Biancani vincente sugli altri papabili (Sara Mengucci e Daniele Vimini, ndr) era quasi dato per scontato.

Se fossimo in Inghilterra i bookmakers non avrebbero dubbi perché la questione è, prima di tutto, matematica. In assenza delle primarie di partito, ad oggi, l’unica valutazione “numerica“ riguardo le preferenze resta quella avvenuta nell’autunno scorso condotta dal segretario, Giampiero Bellucci. In quell’occasione la maggioranza dei consultati, appartenenti all’assemblea comunale, si è espressa a favore della candidatura di Andrea Biancani. Di questa valutazione di massima, Bellucci è tenuto a farsi garante, se non altro in coerenza di quanto previsto dallo Statuto del Partito Democratico e nel rispetto della base che si è espressa.

E il segretario dem non ha fatto mistero che, domani, al tavolo con gli altri saggi – Ceriscioli e Ricci – partirà dal dato delle uniche consultazioni avvenute. Anche perché per rispettare lo Statuto, nell’impossibilità di organizzare delle primarie in tempi utili, comunque ci dovrà essere una nuova consultazione in seno all’assemblea comunale: per statuto il candidato sarà colui in grado di ottenere le preferenze di tre quinti dei membri dell’assemblea. Visti i precedenti, il nome su cui è plausibile la convergenza, quindi torna ad essere quello di Biancani. A fronte di ciò è più facile che, domani, si arrivi ad un buon compromesso per tutti, trovando un accordo e la preferenza su Biancani. A questo punto non solo si potrebbero aprire le danze, visto che i tempi stringono, ma si potrebbe anche evitare una spaccatura dolorosa. I primi a voler quadrare il cerchio, cercando di trovare un accordo, senza sbavature e tempi morti, sono proprio Ceriscioli e Ricci. Quindi se avessimo un pallottoliere, Biancani, già prima di sedersi al tavolo dei saggi, potrebbe partire con significativo vantaggio.