Elezioni, sondaggio per il dopo-Seri Spuntano Mazzanti (5S) e Minardi

di Anna Marchetti

Gira un sondaggio sui possibili candidati sindaci del centrosinistra per le elezioni del 2024: ci sono tutti gli assessori, più il capogruppo dei Cinque Stelle Tommaso Mazzanti e l’ex consigliere regionale Renato Claudio Minardi (Pd). Mistero sul committente, forse uno tra i tanti i candidati sindaci presenti nello stesso sondaggio. Tante le persone, tra cui un consigliere comunale, contattate telefonicamente in questi giorni da una società del nord italia. Agli intervistati è stato chiesto cosa hanno votato alle scorse elezioni comunali, cosa pensano di votare nel 2024 tra centrodestra e centrosinistra, un giudizio su ogni singolo assessore e sull’opera della giunta Seri. Al termine di questa prima serie di domande, ai contattati viene chiesto di esprimere la propria preferenza sui seguenti candidati sindaci: Cristian Fanesi, Dimitri Tinti e Sara Cucchiarini per il Pd, Samuele Mascarin (In Comune), Barbara Brunori (Noi Città), Etienn Lucarelli (Insieme è Meglio) e Cora Fattori (Più Europa). Oltre agli assessori ci sono, tra i possibili candidati sindaci, anche Tommaso Mazzanti (M5S) e Renato Claudio Minardi (Pd).

Tra i ‘papabili’ non ci sarebbe, invece, la capogruppo regionale di M5S Marta Ruggeri che qualcuno, forse, considera più proiettata all’appuntamento dell’anno successivo per la riconferma in Regione. Quella dei sondaggi, per comprendere l’umore degli elettori, non è una novità. Sia nel 2014 sia nel 2018 il sindaco Massimo Seri li ha commissionati più di una volta, in quanto direttamente interessato come candidato sindaco. Il sondaggio telefonico risalirebbe alla scorsa settimana e probabilmente non se ne conoscerà mai l’esito a meno che il committente non abbia qualche vantaggio dal diffondere i risultati.

Se nel centrosinistra il "parterre" dei candidati sindaci è piuttosto affollato, il centrodestra non è da meno e si dice che il nome potrebbe uscire prima dell’estate. Frena la coordinatrice di Fratelli d’Italia, Loretta Manocchi: "La discussione sui candidati, che coinvolgerà anche i coordinamenti regionali dei partiti, non è ancora iniziata. L’unica cosa certa è che il candidato dovrà essere unitario". Tra i nomi che ritornano con insistenza ci sono quello dell’assessore regionale Stefano Aguzzi (FI) e dell’ex direttore generale Giuseppe De Leo. Quest’ultimo, se ci fosse l’accordo di tutta la coalizione, potrebbe scendere in campo con una sua lista civica: a suo favore giocherebbe il fatto di conoscere la macchina amministrativa e di essere operativo fin da subito.