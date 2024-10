Elezioni universitarie: si afferma Udu. Un posto per Azione, niente per Agorà e Sum

Udu Uniurb gioca ad Asso piglia(quasi)tutto nelle elezioni studentesche per i grandi organi della Carlo Bo. L’Unione degli universitari, nata nel 1994, che due mesi fa ha creato un gruppo anche a Urbino, ha ottenuto quattro seggi su cinque: due in Senato accademico (Ludovica Esposito, con 470 preferenze, e Lorenzo Perlini, con 406) e due in Consiglio d’amministrazione (Matteo Palma, con 410 preferenze, e Gloria Quadri, con 242).

L’ultimo, il terzo del Senato, è andato ad Azione universitaria – Studenti fuorisede (Alessandro Andreini, 215 preferenze). Nessun eletto per Agorà, che era si era ripresentata come lista autonoma dopo l’esperienza di UniVerso studenti, e per l’altra novità, Sum Uniurb, espressione di un’associazione di rilievo regionale già presente negli altri tre atenei marchigiani.

Entrambe, ora, proveranno a riordinare idee e pensieri in vista della seconda parte di elezioni, quella per Dipartimenti e Scuole (26-27 novembre), con cui si completerà anche il Consiglio degli studenti, dove siederanno Esposito, Perilini, Palma, Quadri e Andreini. Bassa l’affluenza, nonostante si votasse da remoto, con 2.379 elettori (15,69 per cento) per il Senato e 1.461 (9,64 per cento) per il Cda. Udu è stata la lista con i maggiori consensi, più del doppio, in entrambi i casi, rispetto alla seconda classificata: per il Senato ne ha ricevuto 1.139, davanti ad Azione (531), Agorà (461) e Sum (228), con 20 schede bianche; per il Cda 680, precedendo Agorà (323), Azione (287) e Sum (104), con 67 schede bianche.

"È una grande emozione e soddisfazione – commentano da Udu –. Abbiamo deciso di portare questo modello nazionale a Urbino meno di due mesi fa per provare a smuovere una realtà universitaria negli ultimi tempi un po’ assopita. In breve si è creata una sinergia fantastica tra tanti ragazzi del territorio e tanti fuorisede. Ringraziamo quanti hanno creduto in noi e nei nostri progetti per loro. Adesso ci aspetta una responsabilità importante: rappresentare tutti senza distinzioni".

Soddisfatti anche i membri di Azione: "Grazie al sostegno degli studenti, siamo ancora in Senato, con Andreini, dimostrando di essere una realtà consolidata in Ateneo. Questo esito porta con sé l’impegno, i sogni e le speranze di giovani ragazzi che vogliono, tramite giornate spese ad ascoltare e ad aiutare, dar voce agli studenti e accompagnarli in questo percorso. Dopo la conferma di aver fatto bene il nostro lavoro di rappresentanza, siamo decisi a portare avanti ciò che abbiamo, temporaneamente, sospeso. Ringraziamo chi ci ha dato fiducia e invitiamo a un voto consapevole in vista delle elezioni per Scuole e Dipartimenti". Anche se non saranno nei grandi organi, pure da Agorà si dicono "pronti ad andare avanti con la nostra tradizione, quasi ventennale, di supportare gli studenti di Urbino. Ringraziamo di cuore le persone che ci aiutano ogni giorno. Per il 26 e 27 novembre invitiamo a esprimere un voto libero e consapevole e ci auguriamo che l’Ateneo s’impegni di più per far rispettare il regolamento elettorale".

Infine, Sum ringrazia "coloro che hanno dato contributi in proposte, ascolto e sostegno, unendosi a noi nell’obiettivo di una Urbino universitaria concretamente impegnata su ogni fronte del diritto allo studio. Questa tornata è stato il primo traguardo del nostro movimento, ideato per gli studenti che scelgono di studiare nelle Marche. Siamo certi che correttezza, trasparenza e genuino interesse per la rappresentanza siano il segno con cui veicolare il nostro operato. Un ringraziamento speciale alle associazioni, agli studenti e alle tante realtà locali che hanno mostrato interesse per il nostro movimento in ottica di collaborazione".