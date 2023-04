Eliambulanza fuori uso: "coda" urta un cartello

"Mia figlia sta studiando da infermiera, si è avvicinata e ha cercato di aiutare quella donna per i primi soccorsi, al fianco del 118. Quel corpo disteso sanguinante in strada aveva suscitato allarme e non conoscevamo quella donna". Così Andrea Acciaioli, che abita di fronte al civico 55 dove è accaduto l’episodio di ieri. La donna che si è ferita alla testa, dopo avere perso conoscenza è stata soccorsa dall’eliambulanza che è atterrata in uno spazio vicino e che poi però non è potuta ripartire. La coda dell’elicottero infatti ha urtato un cartello e il mezzo non era più in grado di riprendere il volo in sicurezza. La donna è stata quindi trasportata ad Ancona a bordo di un’ambulanza del 118 in codice rosso, mentre l’elicottero è rimasto a terra nell’area di Strada Statale 16 dove era atterrato, in attesa di essere riparato. Un danno non da poco per un mezzo che deve servire tutta la regione.

d.e.