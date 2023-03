Elicottero rimuove macchinario volando sui tetti del centro

Gli urbinati ieri mattina hanno rivolto lo sguardo al cielo attirati dal volo di un elicottero impegnato a sollevare un condizionatore da 9 quintali dall’ex magistero di via Saffi al Bocciodromo.

Passeggiando è stato facile imbattersi in battute come: "Chissà chi è" oppure "Starà succedendo qualcosa? Magari sono dei soccorsi", "Ma no è un mezzo civile". A incuriosire poi l’imbracatura posta alla base dell’elicottero e le strade parzialmente chiuse nella zona universitaria fino a tarda mattina, quindi la parte alta di via Saffi e quella che conduce alla Biblioteca di San Girolamo.

Lo scopo di questa operazione è stato smaltire una grande torre evaporativa del gruppo frigo presente complesso dell’ex Magistero, ora sede del Polo scientifico didattico "Paolo Volponi" dell’Università di Urbino. Questa, a quanto si è appreso, era risalente alla costruzione dell’edificio curata dall’architetto Giancarlo De Carlo, tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà dei Settanta, e dunque giunta a fine carriera. Il condizionatore che si occupa di regolare l’areazione della struttura è stato diviso in porzioni e imballato, per poi essere trasportate via cielo fino al Bocciodromo dove una ditta specializzata si è occupata di caricarlo per lo smaltimento. Questa è stata sicuramente la scelta più sicura vista la collocazione dell’edificio incastonato tra tre vie del centro storico. Nei prossimi giorni verrà installato il nuovo macchinario.

Le operazioni che si sono svolte in sicurezza col coinvolgimento della polizia di Stato, carabinieri, polizia locale e croce Rossa di Urbino. La struttura di Magistero è stata tenuta chiusa

fra.pie