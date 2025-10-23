Eligio, l’ultima intervista: "Non rimpiango nulla. Il cappotto e la camicia non possono prendermeli"

Transita davanti alla redazione col passo felpato, elegante e sobrio. Eligio Palazzetti lascia impronte di pace e non puoi fare a meno di abbracciarlo.

Eligio, come vede Pesaro dalla sua nuova prospettiva?

"La città ideale per me che non sono un viaggiatore".

Perché?

"Mi piace. Passo molte ore al porto, ora ci sono anche lavori che mi incuriosiscono come il cantiere navale e il molo nuovo sulla grande darsena. Stanno facendo molto bene, la darsena a fine anno sarà terminata. Avremo il porto turistico più bello dell’Adriatico".

Il mare è sempre stata la sua passione. Come lo vive ora che ha più tempo?

"Passo parecchie ore al club nautico dove aiuto il presidente nell’organizzazione. Lì c’è sempre qualcuno che mi vuole ospitare in barca ma io non esco più. Preferisco guardare. Le barche a vela mi fanno pensare".

A cosa pensa?

"Ai ricordi del mare che ha tempi splendidi. A quando, ad esempio, sono arrivato a Pesaro negli anni ’40, subito dopo la guerra. Eravamo nel gruppo esploratori nautici, uscivamo con la guida del geometra Perfetti, avevamo una barchetta che si chiamava ‘Anna’, con la quale andavamo a pescare gli sgombri alla traina. E quando non potevamo tornare perché il vento era contrario, ci veniva a prendere il comandante Busetto, con la sua barca a vela".

Come ha vissuto la sua tempesta personale, il crollo del suo impero edilizio?

"Con un sorriso. Mi sono laureato in filosofia perché ho studiato filosofia. Ero e resto un filosofo prima che costruttore. Questo mi ha aiutato a capire che le cose sono cadute così velocemente e così drasticamente, che non c’è stata alcuna possibilità di difendersi. Tutti gli immobiliaristi in Italia hanno passato grossi guai".

Quanto ha sofferto?

"Non più di un tanto. Questa è la vita. Un imprenditore sa dall’inizio che il suo mestiere è il rischio. Se uno non vuole prendersi rischi non fa l’imprenditore, ma l’impiegato. Le crisi sono così improvvise e così totali che quando accadono gli imprenditori sono impotenti. Dunque non resta che sorridere bonariamente alla sorte". Lei ha una serenità platonica. Non c’è proprio nulla che l’abbia infastidita?

"Gli amici veri sono rimasti e mi hanno dimostrato tutto il loro affetto. Quelli che non erano amici e non erano sinceri si sono dimenticati di me. Ma io per vendetta mi sono dimenticato di loro".

Si volti alle spalle: cosa ha fatto nella sua vita?

"Ho fatto molta ombra".

Ombra?

"Sì le case fanno ombra e la proiettano su giardini e asfalto. L’ombra è un riparo gratuito per tutti".

Quanti appartamenti ha costruito?

"Diecimila nell’Italia centrale e quando è venuta la crisi del 2008 ne avevo mille in costruzione. Non avevo intenzione di mollare. E infatti non ho mollato. Ho solo cambiato vita seguendo il destino. La prendo sportivamente".

A proposito, ha visto il presidente della Samp Ferrero alla Palla di Pomodoro con la Vis?

"No, ma penso che possa fare molto bene. Ma oltre a Ferrero ho fiducia in Bizzocchi, un uomo pratico, entusiasta, capace. Riusciranno a fare quello che volevo fare io e non mi hanno fatto fare: portare la Vis in B".

E la Vuelle?

"Nel basket bisogna saperci fare. Non ci si può improvvisare. Ci vuole pazienza. Bisogna costruire piano piano la squadra e non lamentarsi sempre che ci sono pochi soldi. Non bisogna fare la squadra con i soldi ma con le idee. I denari vengono dopo. Io e Valter Scavolini non abbiamo perso denaro ai bei tempi, ma abbiamo speso idee. Bisogna sapere trovare i giovani e avere il coraggio di farli giocare e maturare. I Gracis, Magnifico, Costa erano giovani potenziali ma sono diventati forti qui da noi. Ora ci sono troppi stranieri".

Cosa pensa del sindaco Matteo Ricci?

"E’ bravo, gentile e capace. Ha fatto molto per Pesaro e mi sembra che abbia incarichi a livello nazionale. Quindi di più non possiamo sperare. Oggi non è importante di che partito è il sindaco, ma che persona è. E lui mi pare una buona persona".

Torniamo a lei, come passa le sue giornate?

"Studio Rossini, la vita, le opere".

Perché?

"Sono stato condannato ai lavori di pubblica utilità e fra questi devo passare cinque ore alla settimana alla fondazione Rossini. Ne ho approfittato. Siccome non so fare finta di passare il tempo, mi sono studiato Gioachino come uomo, dal punto di vista filosofico, e come genio musicale. Sto ascoltando le opere che andranno in scena al Rof. Poi a casa ripasso...".

Vive ancora al mare?

"No, in centro, ospite di mia moglie. Non hanno più nulla da portarmi via. Le banche mi hanno preso il 50 per cento quando lavoravo e le cose andavano bene. L’altro 50 quando le cose andavano male. Ma non rimpiango nulla. Il cappotto e la camicia non possono prendermeli e di soldi per mangiare ne occorrono pochi, specie quando hai 85 anni. Mi basta. Sono contento, sono un vecchio giovane".

E cosa direbbe ai giovani?

"Fate quello che vi piace. E soprattutto prendetela con filosofia".