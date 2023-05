Elio Germano sbarca in città per celebrare Ruggero Ruggeri

Elio Germano arriva virtualmente a Fano per celebrare uno dei suoi più illustri cittadini: Ruggero Ruggeri, l’attore ideale di Pirandello. Proseguono infatti anche quest’anno con un ricco cartellone di eventi in programma dal 25 al 27 maggio, le celebrazioni di "Fano con Ruggero Ruggeri" per i 150 anni della nascita del più grande interprete italiano del Novecento. E nella seconda edizione della tre giorni di meeting (organizzata da Comune, Fondazione Teatro, Fondazione Carifano, Accademia delle Belle Arti di Macerata con la regia del professor Massimo Puliani e il contributo di Bcc, Regione Marche e Liceo Nolfi Appolloni) tra tutti gli appuntamenti spicca la riscrittura per realtà virtuale di "Così è (se vi pare)", adattato e diretto da Elio Germano. È un progetto presentato da Fondazione Teatro della Toscana, Infinito Produzioni Teatrali e Gold Productions, una creazione che nasce dal teatro e che al teatro ritorna, ma utilizzando le nuove tecnologie come campi di ricerca per affrontare i classici da un punto di vista differente.

L’appuntamento è, solo su prenotazione, giovedì 25 maggio alla Rocca Malatestiana (in caso di maltempo alla Pinacoteca San Domenico) dove due gruppi di 60 persone (uno alle 16.30 l’altro alle 21.15) potranno godere, tramite dei visori Vr, di questo film tridimensionale, una finzione tanto immersiva da ritornare come dal vivo, tra cinema e teatro, ponendo lo spettatore al centro della scena. "Così è (o mi pare)" di Elio Germano cala infatti il testo pirandelliano nella società moderna, dove "spiare" l’altro risulta ancora più semplice grazie all’uso dei nuovi media. Tramite i visori il pubblico si trova all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia, più precisamente nel corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto: il Commendator Laudisi, anziano padre di Lamberto, su una sedia a rotelle, invenzione non presente nel copione originale. Si apre così la possibilità di un’esperienza unica nel suo genere, utile alla finalità del racconto e alla riflessione pirandelliana su cosa sia reale e cosa sia vero. La prospettiva è duplice: individuale e collettiva. Attraverso la visione simultanea, lo spettatore si trova immerso nella stessa vicenda a cui assistono gli altri, ma può scegliere lui dove e cosa guardare.

Tiziana Petrelli