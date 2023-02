Elisa brilla a Sanremo con i gioielli Aurea

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, la cantante Elisa si è esibita in un meraviglioso duetto insieme alla collega Giorgia. Elisa, oltre ad essere una cantante di fama internazionale, è da sempre attenta all’ambiente e i suoi magnifici outfit che rispecchiano ovunque la sua anima green. "Quest’anno - afferma Erika Ciarallo, contitolare di Aurea - oltre all’attenzione verso gli abiti ha completato il suo look con gioielli antichi e preziosi, ricercando nel vintage sostenibilità e grande stile; tutto firmato dal brand Aurea che ha aperto la sua prima gioielleria a Pesaro nella centralissima via della Maternità 5 e a brevissimo aprirà la seconda boutique a Milano in via San Giovanni sul Muro 5. Oro giallo, oro bianco, perle, diamanti e smalti, un mix unico di stili che trasmettono emozioni, raccontano eventi e ci ricordano che la gioielleria è un’arte. Elisa ha avuto una grande intuizione: scegliere il vintage non è solo una scelta green, ma consente di indossare pezzi unici e rari che raccontano una storia, come d’altronde il palco dell’Ariston può raccontare la storia della musica Italiana".

l. d.