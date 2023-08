Elisa Ridolfi in concerto al Palazzo Ducale per “Durante Festival“

A Urbania il Durante Festival 2023 giunge alla sua terza attesissima serata. Stasera protagonista Elisa Ridolfi, cantante, autrice e musico-terapeuta di Fano, promotrice del fado in Italia che vanta una lunga carriera e collaborazioni con, tra gli altri, Lucio Dalla, Peppe Servillo, Eugenio Finardi e Francesco Di Giacomo. “Curami l’Anima“ è il titolo del suo primo disco da cantautrice, con la produzione artistica di Tony Canto e la partecipazione di Eugenio Finardi e Jaques Morelenbaum. In questo live Elisa Ridolfi verrà affiancata sul palco da Martin Diaz alla chitarra classica, Andres Langer al pianoforte, Andrea Alessi al contrabbasso e Diego Sapignoli alla batteria e percussioni. Fascino e personalità artistiche che guideranno il pubblico in un percorso che racconta il ruolo dell’arte nella vita delle persone attraverso le sue coinvolgenti melodie. Un evento in cui al centro ci sarà l’eleganza vocale di Elisa e la sua ricerca espressiva dal respiro internazionale. I biglietti sono in vendita su vivaticket.it al costo di 10€ (8€ ridotto under 25 e over 65), biglietti cortesia di 2 € da abbinare ad un family ticket. I biglietti eventualmente ancora disponibili saranno messi in vendita sul luogo dell’evento a partire da un’ora prima del concerto. Maggiori informazioni su www.visiturbania.com o all’Ufficio Turismo di Urbania tel. 0722 313140. Appuntamento sempre nel cortile del Palazzo Ducale alle 21,15.

Valentina Damiani