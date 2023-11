Elisabetta di Montefeltro, l’ago della bilancia al femminile

di Giorgio Nonni

Trame di un universo storico, rimodellate e ricomposte in una struttura nuova, in virtù di una mescolanza di strategie narrative che coniugano differenti registri espressivi. È questa l’operazione, ardita, messa in atto da Tiziano Mancini, che ha già dato prove sicure di sé, distinguendosi per originalità di temi e per una creatività che gli consente di esprimersi in forme variegate di comunicazione.

Nasce così uno svelto volume, ben bilanciato nei suoi capitoli che tramandano un lato meno illuminato della saga federiciana che si consuma in quella "vaga, ligiadra, montanina et bella città" che digrada verso un Adrïaco mare, su cui Sigismondo Malatesta allungava da sempre la sua ombra efferata.

E, in filigrana, emerge la figura della protagonista, Elisabetta di Montefeltro, figura di equilibrio e strumento di pace tra i due grandi casati confinanti. In fondo, è proprio il fascino di una città come Urbino a generare storie che rendono in apparenza evanescente e inafferrabile la realtà trascorsa se non intervenisse la scrittura, unica arte in grado di abbattere i "pozzi murati" della memoria, con l’intento di solidificare un passato da restaurare, con le sue glorie e le sue ombre. Già in limine, quel conversare di Federico e Battista – còlti in un momento di affettuoso colloquio nel terrazzo che spalanca davanti ai loro occhi i crinali che annunciano la "rinascenza" toscana – rimanda a una scena che si snoda secondo una tessitura teatrale.

La narrazione si dipana in ipotetici quattro atti, nutriti di un gesto, di uno sguardo, del colore di un paesaggio, ed animati da dialoghi e fraseggi di icastica quotidianità, in un continuo rimescolamento di nuda verità e di verosimiglianza. Passano davanti al lettore i fotogrammi di una storia che contempla anche momenti bui, come l’improvvisa morte di Battista, i tradimenti del Valentino, la fuga di Guidubaldo e le sventure di Elisabetta che, in quel fatidico 10 settembre 1482, perde il padre e il marito Roberto, iniziando un percorso spirituale che la condurrà a prendere voti nel Convento di Santa Chiara.

Un racconto filtrato in una pluralità di dimensioni che travalica la semplice struttura diaristica, ricco com’è di umanità e di partecipazione fraterna alle vicende che hanno per protagonisti Machiavelli come Francesco di Giorgio, Ottaviano Ubaldini come Leonardo da Vinci: personaggi di una vicenda storica grandiosa, che la penna dell’autore riesce a cogliere anche nella dimensione più intima. E il libro si chiude con un anelito di pace, già preannunciato poeticamente da Angelo Galli che cantava in versi "l’amicizia, fina più che l’oro" fra Sigismondo e il conte di Urbino.

Un messaggio che nasce da quell’aura particolare che spirava nello Studiolo, che rappresenta l’assoluto del pensiero e il luogo della meditazione, circondato com’è dalle tarsie prospettiche illusionistiche e dai medaglioni degli Uomini illustri, che coltivano la Verità e la Bellezza. È lì che si respira il genius loci italico. Ed è lì, nel misurato e armonioso paesaggio marchigiano, che si penetra nel reticolo delle arterie di una terra che rappresenta il senso vero dell’Italia.

