Elly, il grazie a Ricci: "Un buon governo durato per 10 anni. E ci sarà continuità"

"Siamo orgogliosi di presentare una squadra di candidati dalle grandi competenze, che sapranno faremo molto bene sia qui a Pesaro che in Europa. Andiamo a vincere insieme". Così ha esordito Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico arrivata ieri sera in piazzale Collenuccio per sostenere la candidatura a sindaco di Pesaro, Andrea Biancani e quella per le elezioni Europee dei candidati marchigiani, Matteo Ricci, Alessia Morani e Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto. Tappa finale di una giornata dedicata alla nostra regione, Schlein si è soffermata sulle tematiche nazionali ed internazionali, tra cui il rilancio della battaglia per il salario minimo e l’appello per cessare il fuoco in Palestina. "Per prima cosa vorrei ringraziare chi ha garantito un’ottima amministrazione e dieci anni di buon governo di questa città come Matteo Ricci - dice -. Siamo sicuri che qui ci sarà continuità. Anche partendo da Pesaro vogliamo ricostruire la nostra idea di sinistra, basata sulle uguaglianze sociali e con politiche concrete. Per prima cosa abbiamo il dovere di difendere la sanità pubblica dai tagli e da quel disegno di sanità privata che stanno portando avanti anche qui nelle Marche. Dobbiamo sbloccare il tetto delle assunzioni per medici ed infermieri. Ed anche a livello comunale si può fare tanto, tutelando i servizi sociali di prossimità e di assistenza agli anziani ed aumentando i fondi per la disabilità. Più risorse dobbiamo metterle anche sulla salute mentale: non si possono non vedere quelli che sono gli effetti dovuti alla pandemia, al terremoto, alle alluvioni sulla popolazione, con cui i nostri sindaci devono combattere tutti i giorni".

Poi la tutela dei diritti: "La società più sicura è quella che include e non divide. Senza memoria non possiamo scrivere un futuro migliore. La nostra Costituzione va difesa – conclude Elly Schlein -. Non permettiamo a nessuno di riscrivere la nostra storia".

Ad anticipare l’intervento della segreteria del Pd è stato il candidato sindaco del centro sinistra Andrea Biancani, che ha ribadito i punti principali del suo programma, tra cui "la manutenzione delle strade e dei luoghi pubblici della città, dove dovrà esserci ancora più verde, ma anche le politiche per i più fragili, le famiglie e le imprese, costruendo per quest’ultima una amministrazione più snella e veloce". E’ intervenuta anche Alessia Morani, candidata insieme all’attuale sindaco di Pesaro alle Europee, che ha parlato delle difficoltà di "parlare di Europa durante questa campagna elettorale. Non ci vogliono far parlare, perché hanno paura di affrontare quelle che sono state le politiche europee portate avanti dai partiti di centrodestra, come ad esempio quelle migratorie".

Ed infine, Matteo Ricci: "Di fronte alle guerre e ai sovranismi, serve una Europa ancora più forte". E sulle Marche: "Sulla sanità in questa regione il centro destra ha soltanto peggiorato le cose, contrariamente alle loro promesse elettorali. Da Pesaro, con Andrea Biancani, partirà la riscossa delle Marche per i democratici italiani ed europei".