Elvezia, la linea di Pandolfi "Accoglienza fuori città? No, evoca brutti periodi"

di Elisabetta Rossi

"Due punti devono essere chiari: tra il Comune e l’hotel Elvezia non c’è alcun accordo, convenzione o appalto sull’accoglienza. Il secondo: i residenti chiedono di spostare lontano dalla città strutture ed extracomunitari? Non esiste. Io credo nell’accoglienza diffusa. Nascondere queste persone altrove, creare aree di concentrazione, mi ricorda quello che è successo qualche decennio fa. Poi l’ordine pubblico deve essere rispettato da tutti, ovunque. E quando non succede, ci pensano le forze dell’ordine". Così l’assessore alla solidarietà e ai servizi sociali Luca Pandolfi interviene sul caso dell’Elvezia, tornato alla ribalta dopo la violenta reazione di un nigeriano che qualche giorno fa ha devastato l’hotel e aggredito a colpi di pietra uno dei due titolari, Andrea Verde. Oltre a spogliarsi e a mettersi seduto in boxer sul marciapiede, prima di prendere a calci la gazzella dei carabinieri e di finire in manette. Lui era uno degli ospiti inviati dalla Città della Gioia, braccio operativo del Comune per il progetto “Un riparo per tutti“. E dopo il caos scatenato in due giorni, i residenti nell’abitato attorno all’Elvezia sono di nuovo tornati a protestare, sostenendo che la convivenza con l’hotel è ormai difficile, se non impossibile, proprio per i comportamenti e le intemperanze tenute negli anni da certi suoi ospiti, per la maggior parte extracomunitari. Un’esasperazione tale che ha portato i residenti a chiedere di spostare dal cuore della città i punti di accoglienza, pubblici o privati che siano.

"Innanzitutto - spiega Pandolfi - l’Elvezia è solo uno dei vari hotel, insieme al Marconi e ad altri, che ha deciso di mettere a disposizione delle camere anche per l’accoglienza. Anche Caritas si rivolge all’Elvezia. Quando la Città della gioia non ha più posto nelle proprie strutture, allora chiede a privati, come appunto l’Elvezia, pagando per gli ospiti che mandiamo. Verde ha fatto questa scelta in autonomi,a per motivi sicuramente nobili ma anche economici. Ma deve essere chiaro che non svolge un ruolo sociale su incarico del Comune". "E in merito ai danni provocati dal nigeriano - riprende Pandolfi - non deve pagare il Comune. Quando c’è stata l’aggressione, lui era già uscito dal nostro progetto, tanto che era stato assegnato a Jesi e ci è andato. Poi è tornato e ha fatto tutto quello che ha fatto. La psichiatria lo ha pure valutato come soggetto senza problemi psichiatrici. Non è nostra la responsabilità. Tra l’altro, è stato l’unico del nostro progetto che abbiamo mandato ad agosto".

E allora perchè sembra che tutto succeda sempre all’Elvezia? "Non lo so - continua - so solo che è l’albergo più attenzionato dalle forze dell’ordine".

Ma sull’accoglienza lontano dalla città, Pandolfi è netto: "Ma perchè un albergatore di Carpegna dovrebbe prendersi il senza fissa dimora di Pesaro? Se c’è una questione di ordine pubblico va data risposta, che sia in centro o in periferia, L’accoglienza deve essere diffusa. Il punto non è dove mandi un nordafricano o altri. In ogni modo, la gente ha diritto di stare sicura

e l’ordine pubblico va fatto rispettare ovunque. E per quello ci sono le forze dell’ordine. Lasciamo perdere quei residenti vicino all’Elvezia che si sono addirittura presi il cane da difesa"