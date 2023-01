Elvio, carabiniere nella squadra di Dalla Chiesa: "Così arrestammo Curcio e Franceschini"

di Roberto Damiani Lo chiamavano il ’biondo’ per comodità, perché aveva capelli color oro, molto lunghi così come la barba. E sempre occhiali da sole Ray-Ban a goccia. In tasca, una Smith and Wesson a tamburo, fuori ordinanza, nessun nome di battaglia da ricordare ma solo un tesserino dei carabinieri con le sue generalità: Elvio Pedini Boni, nato a Saltara, classe 1950, vicebrigadiere dei carabiniere. Professione che ha svolto dal ’67 al ’76, gli ultimi tre anni passati senza divisa né casa né formalismi. Aveva solo un alto ufficiale a cui doveva rispondere sempre, su tutto, giorno e notte, 365 giorni all’anno: il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: "Lo ricordo con rispetto assoluto, sapevamo di poter contare sempre su di lui". Quegli anni sono tornati d’attualità ora per la mini serie andata in onda su Rai1 "Il nostro generale", sulla vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa interpretata da Sergio Castellitto. Dice il "biondo", raggiunto al telefono nella sua casa di Verona: "Mi è piaciuto, fatto bene, anche se ci sono momenti di libera fantasia. Ad esempio, il generale non ci chiamava mai per soprannome né eravamo in un garage. Solo per cognome e di noi sapeva tutto, anche i dettagli minimi". Elvio...