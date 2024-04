Elvis the King. Il mito del rock arriva al Rossini

La storia di un mito intramontabile: Elvis the King, nello spettacolo in scena questa sera al Teatro Rossini (ore 21), nell’ambito della rassegna Playlist realizzata da Comune e Amat. La vita, i successi, la celebrità, gli amori e la discesa all’inferno; un viaggio straordinario attraverso la musica e le canzoni di Elvis Presley raccontati nell’immaginario testo del giornalista Claudio Salvi in un emozionate percorso di musica e parole con la straordinaria voce di Nicola Congiu, accompagnato dai Black Ball Boogie e dall’attore Giuseppe Esposto. A rendere ancora più magica l’atmosfera dello spettacolo non mancheranno le canzoni più famose di Elvis, da Love me tender a Burning love, Always all my minds ad All shock up, Don’t be cruel, Jaillhouse rock, Money Honey, Stock on you, Viva Las Vegas e tante altre.

Nicola Congiu, cantante, autore performer con numerose esperienze internazionali, nel 2008 apre il concerto a Chicago per la cantante Country Jewel con la Chicago Pops Orchestra. Nel febbraio dello stesso anno ha cantato per Celine Dion all’inizio del suo Taking chances Tour. Si è esibito poi al Carnegie Hall con Tony Bennett al 25 ° anniversario della New York Pops Orchestra e poi in tour con i Chicago e i Doobie Brothers in 19 città degli Stati Uniti. Nel settembre 2010 l’attore leggenda Jerry Lewis l’ha voluto ospite nel suo Telethon per la ricerca contro la distrofia muscolare davanti ad un pubblico di 60 milioni di telespettatori.

Black Ball Boogie è un trio rock’n’roll e boogie woogie bolognese nato nel 2016 dalla collaborazione tra Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Sibona (contrabbasso e voce) e Filippo Lambertucci (batteria e voce). I BBB offrono un’autentica esperienza rock’n’roll, grazie alla curata selezione di brani anni ’40 e ’50, riprodotti con energia fresca e moderna, look a tema ed una coinvolgente presenza scenica. Nel 2018 e 2020 hanno partecipato rispettivamente alla 14° e alla 16° edizione del Polish Boogie Festival, riscuotendo grande successo. A inizio 2021 sono stati selezionati come testimonial Sisley per la "Campagna Primavera Estate 2021" apparendo nel video della campagna con il loro primo singolo Maledizione. Insieme a Bobby Solo hanno inciso nel 2022 negli studi Fonoprint di Bologna, un album di cover con all’interno alcuni classici della tradizione americana.

Informazioni e prevendite presso Teatro Rossini (0721 387621) e biglietterie circuito AMAT/vivaticket, anche on line.

Informazioni Amat (071 2072439)