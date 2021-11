Pesaro, 12 novembre 2021 - 'Il piccolo principe' , il suo libro preferito. Mancava solo quello dallo scaffale della sua camera. Emanuele ha scelto di portarlo con sé, quel suo amico di carta, prima di sparire. Insieme all’altro amico, il suo compagno di classe, Nicholas, che invece ha lasciato qualcosa a casa: un biglietto e poche parole per avvisare che lui ed Emanuele non sarebbero tornati. Un messaggio che a dire il vero era già stato inviato più o meno simile, martedì sera, da Emanuele alla sua ragazza, dopo una lite: "Non ci sentiremo per un po’". Ed è da mercoledì mattina che di Emanuele Pucci e Nicholas Urbinati, 16 anni, studenti di terza del Liceo Scientifico Marconi, non si hanno più notizie. Sono usciti, zaino in spalla, per andare a scuola. Ma sui loro banchi non sono mai arrivati. E invano le famiglie li hanno aspettati a pranzo.



I loro telefonini erano spenti. Off anche il tablet di Emanuele. Segno della chiara volontà di troncare ogni connessione, ogni contatto. Dopo ore con la speranza di rivederli di nuovo alla porta, ai genitori non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri per la denuncia di allontanamento. Le ricerche sono subito scattate. I militari hanno passato al setaccio la città, la scuola, i parchi, i due colli che abbracciano Pesaro e si tuffano nel mare. Hanno ascoltato il preside, i professori, gli amici. Diffuso foto a tutti i canali istituzionali. Ma fino a ieri sera, di Emanuele e Nicholas non si sapeva ancora nulla.



Sembra però che qualcuno li abbia visti a pranzo al Burger King. Ma a dare conferma di questo e altri spostamenti dei due amici saranno gli sviluppi delle prossime ore. O almeno si spera. La notizia della loro scomparsa è rimbalzata subito su tutti i social con foto e l’appello a segnalarli in caso qualcuno li vedesse. Nicholas, alto 1 metro e 80, magro, capelli neri, indossava una felpa "Propaganda" viola e un giubbotto nero dei Lakers con lo stemma viola e giallo e una tuta grigia con banda nera. Emanuele invece calcava un cappello bianco, con la scritta arancione giallo "Santa cruz" e dal suo armadio risulta aver preso via una giacca nera luna e una felpa con una farfalla. Una scomparsa di cui i parenti non riescono a darsi una spiegazione.



Sono bravi ragazzi, vanno bene a scuola, e passano le loro giornate tra studio, amici e passioni. Quella per il calcio di Nicholas, che milita nel Villa San Martino. Mentre c’è la musica, oltre ai libri e al Piccolo principe, per Emanuele. E di loro due, del perchè si siano messi in questa avventura che sta tenendo col fiato sospeso famiglie, amici e un’intera comunità, fino a ieri sera non c’erano ancora tracce, nè risposte. Solo paura e speranze.