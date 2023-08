"Emarginazione e Periferie Marchigiane: Raccontate da due Talenti a Pergola"

Un ebook sulle periferie marchigiane che parte dalle colline della provincia di Pesaro e Urbino. Un contrasto solo apparente, nato dallo spirito d’inchiesta e di documentazione dei giovani fotoreporter Matteo Leprini e Jacopo De Lorenzi. Il primo, 24 anni risiede a Pergola; il secondo è urbaniese e ha appena 18 anni.

"Il libro è il frutto di un reportage – racconta Leprini – nato dalla curiosità di conoscere la nostra regione dal punto di vista delle periferie, realtà per noi molto diverse e proprio per questo fonte di interesse. Secondo obiettivo era poi cercare di dare voce alle persone che abitano queste periferie. Abbiamo realizzato una indagine conoscitiva e esplorativa a quattr’occhi delle periferie. Non è un libro che mira a fare pura denuncia, allarmismi o mandare messaggi particolari. I lettori sfoglieranno virtualmente un lavoro che mette in mostra semplicemente la realtà dei luoghi, con le criticità e le problematiche annesse".

“Periferie Marchigiane“, 78 pagine, è disponibile sul sito youcanprint.it. "Abbiamo toccato – prosegue Leprini – tutte le maggiori città della regione: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Urbino, San Benedetto del Tronto. Sicuramente la situazione più critica l’abbiamo trovata a Porto Recanati, nel famigerato Hotel House. Entrando dentro, non è stato semplice mantenere la serenità. Lo spaccio è solo uno dei problemi: c’è tanto degrado e emarginazione. A Lido Tre Archi, periferia di Fermo, ci sono invece edifici in cui c’è un pesante traffico di droga e collegamenti con Camorra e Ndrangheta".

Non molto più rasserenante la situazione di Pesaro: "Abbiamo toccato due luoghi: siamo entrati dietro la stazione, al parco Miralfiore, e dopo pochi metri un energumeno ci ha bloccati. Dietro di lui delle persone stavano assumendo eroina. Dietro la caserma dell’esercito invece abbiamo incontrato una donna gitana che vive in una tenda da vent’anni. Era gennaio, il freddo si sentiva, ma lei cucinava tranquillamente su una carriola arrugginita. Abbiamo parlato con lei e ascoltato con interesse la sua storia. Con questo ebook speriamo di offrire degli spunti di conoscenza che altrimenti quasi nessuno avrebbe modo o voglia di fare di persona. Dei ritratti datati 2023 di luoghi reali e vissuti ma ignorati, anche se a pochi metri da noi".

Foto: donna Rom a Pesaro

gio. vol.