"Emergenza abitativa molto grave. La politica deve metterla al centro"

La mancanza di alloggi per famiglie, studenti e lavoratori. Il cambiamento della tipologia di locazione, a favore degli affitti brevi, con la conseguente difficoltà di trovare alloggi per famiglie e persone fragili. Queste le tematiche affrontate durante la presentazione dell’Osservatorio immobiliare della provincia, che si è tenuta ieri pomeriggio all’Hotel Charlie. "L’Osservatorio è uno strumento molto utile per noi professionisti – dice Tommaso Andreani, presidente provinciale Fiaip – e per conoscere l’andamento del mercato immobiliare della provincia". Presente anche Emanuele Fiori, presidente regionale Fiaip: "Quello dell’Osservatorio è un lavoro molto dettagliato – dice – per cui abbiamo realizzato 28 suddivisioni della città di Pesaro e 22 per Fano, per entrare sempre più nel dettaglio delle quotazioni del mercato immobiliare". Ad intervenire anche il presidente nazionale Fiaip, Gian Battista Baccarini: "È necessario mettere al centro dell’agenda politica l’emergenza abitativa. Perché non creiamo un ministero dedicato alla Casa?". E aggiunge: "È vero che da cinque anni le locazioni turistiche sono triplicate, ma su 35 milioni di abitazioni 9,5 milioni sono vuote, mentre gli affitti brevi incidono solo per il 3%". Ad entrare nel dettaglio dell’Osservatorio è stato Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università di Urbino: "Il mercato immobiliare della provincia rallenta ma è sostanzialmente stazionario e non sa in che direzione muoversi a causa della complessa congiuntura economica e sociale, dall’incremento dei tassi dei mutui, fino alla cancellazione dei bonus edilizia e il calo delle nascite e della popolazione". All’evento erano presenti anche il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani e quello di Fano, Luca Serfilippi, il vicesindaco di Urbino, Giulia Volponi e il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Ad intervenire anche il presidente dell’Ordine dei Notai, Alfredo De Martino, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Marco Luchetti e il presidente del Collegio Geometri Giovanni Corsini, nonché il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, Carmine Caso e Francesco Buscaglia di Confindustria.

ali.mu.