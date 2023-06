"Emergenza alluvione: servono soldi subito e un commissario"

"Troppi ritardi, mancano risorse vere e commissario". Matteo Ricci aggiunge la voce di Pesaro al coro di sindaci emiliano romagnoli, riguardo la necessità di accelerare i tempi nella gestire del post alluvione. Ricci frena sulla polemica, ma ha diverse perplessità: "Il Governo sull’emergenza alluvione è stato reattivo – osserva Ricci – Meloni è andata sul territorio, bene la risposta immediata. Ma ora ci sono due problemi enormi: le risorse stanziate sono pochissime, sono in gran parte sgravi, pagamenti ritardati; i soldi veri sono pochi mentre qui servono risorse per i danni, per risarcire famiglie, aziende e comuni. Poi manca il commissario. Non può essere una vicenda politica, questa del commissario; occorre subito una persona che accentri su di sé le questioni, con regole semplificate. È passato quasi un mese sul fatto che non deve essere il presidente della Regione Emilia Romagna. E chi deve essere, se non chi conosce bene il territorio? Bisogna che mettano le risorse e definiscano presto il commissario".

s.v.r.