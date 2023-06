Emergenza alluvioni, il monito dei pompieri "Più risorse e meno burocrazia per non rischiare"

"Siamo stati in grado, grazie al senso di responsabilità di tanti vigili del fuoco richiamati in servizio, di affrontare l’ultima drammatica emergenza. Ma se ne capiteranno altre abbiamo bisogno di strumenti per affrontarle: meno burocrazia, e più risorse per pagare chi è richiamato da casa per lavorare". I vigili del fuoco chiedono certezze per il futuro. Marco Giacomini e Fabio Sacchi, rispettivamente segretario provinciale e componente della segreteria regionale della Fns-Cisl (Federazione nazionale sicurezza), Gennaro Migliaccio della segreteria provinciale della Fp (Funzione pubblica Cgil) e Nazzareno Galie segretario regionale (Confsal), hanno incontrato la Prefetta di Pesaro-Urbino Emanuela Saveria Greco: "Ringraziamo la Prefetta per la grande disponibilità mostrata e per la sua sensibilità. Ci ha assicurato il suo interessamento per sollecitare la firma dell’accordo quadro del Poa (Programma operativo annuale ndr). In base a questo accordo i vigili dovrebbero avere più risorse sia per le emergenze che per gli incendi boschivi, per richiamare in servizio il personale. Oggi ci sono vincoli e norme che ostacolano tutto questo".

Due esempi relativi alla recente emergenza per alluvione: "Siamo riusciti a salvare una neonata saltando per i tetti e un anziano disabile che giaceva a terra con l’acqua che stava salendo nella stanza. Questo è stato possibile solo ed esclusivamente alla disponibilità dei nostri colleghi che sono stati richiamati in servizio nonostante non avessero alcun obbligo di lavorare. Due giorni prima del disastro sapevamo che saremmo stati in allerta arancione, con l’ allerta rossa a dieci chilometri da Pesaro, ma la burocrazia non ci ha permesso di chiamare personale in più fino a quando la gente non ha avuto l’acqua alta in casa. La nostra richiesta vuole colmare quelle ore preziose lasciate passare nell’attesa che il peggio si verifichi, stanziando i fondi necessari a questo scopo: alle 8 della mattina a Pesaro potevamo già essere il doppio, pronti a intervenire, e invece abbiamo potuto mobilitare la ventina di vigili del fuoco in più che hanno fatto la differenza solo qualche ora più tardi. Servono soldi per le ore precedenti l’emergenza, per farsi trovare pronti. E’ chiaro che se c’è un terremoto non puoi anticipare nulla, ma in caso di alluvione sì. Questa burocrazia, è bene che si sappia, è un rischio per la gente. Siamo riusciti a salvare l’anziano perché l’acqua è calata, se non avessimo avuto questa congiuntura favorevole sarebbe stato tutto più complicato per i ritardi accumulati e la carenza di personale. In tutto sono tornati in servizio volontariamente, in provincia, una ottantina di vigili del fuoco, dimostrando alto senso di responsabilità. Ma non si può sempre sperare nella disponibilità del personale. Servono strumenti certi, considerati i cambiamenti climatici e i rischi".

E a questo proposito, sottolineano le sigle sindacali dei pompieri, "la Prefetta ci ha assicurato il suo impegno per sollecitare a livello locale e nazionale la soluzione delle criticità, pronunciando una frase che ci ha colpiti: bisogna ascoltare chi le mani se le sporca affinché l’organizzazone venga sempre migliorata. Anche la direzione regonale dei vigili del fuoco ci ha assicurato il suo impegno per sollecitare la Regione ad aggiornare il Piano operativo annuale. Auspichiamo anche un percorso costruttivo con il comando di Pesaro".

Emergenza caserme. Durante l’incontro in Prefettura è stata affrontata anche l’emergenza delle sedi di Macerata Feltria e Fano: "A Macerata la ditta dovrebbe ricominciare i lavori entro due mesi per concluderli a maggio 2024. Ora siamo alloggiati in una fabbrica dismessa, serviamo una ventina di comuni in provincia, oltre a Sestino, ma a pagare l’affitto dello stabile è solo il Comune di Macerata Feltria. Il caso Macerata è seguito anche da Alessia Morani del Pd e da Nicola Baiocchi di Fratelli d’Italia che ringraziamo per il loro interessamento per il bene comune. Quanto a Fano, speriamo che il finanziamento di quattro milioni di euro serva a realizzare la nuova sede. Il vecchio appalto è decaduto, ora non dovrebbero esserci più impedimenti. Il Comune di Fano ha chiare responsabilità in questo senso, sia per il passato che per il futuro. La caserma doveva sorgere a Chiaruccia, abbiamo aspettato un tempo considerevole per fare il controllo antimine, solo per citare uno degli inciampi burocratici che speriamo non si verifichi più. Anche in questo senso la Prefetta ci ha assicurati la massima attenzione".

Davide Eusebi