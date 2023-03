Emergenza cibo e bollette: la Caritas ringrazia le aziende

Nella lotta alla povertà e alla emarginazione sociale La Fondazione Caritas Pesaro ha chiesto aiuto costituendo un “fondo emergenza per cibo e utenze” per gli ultimi. "La risposta della nostra comunità – testimonia Andrea Mancini, coordinatore centro di ascolto Caritas – è stata, ancora una volta, di grande generosità: abbiamo ricevuto complessivamente 82.447 euro, di cui 25.947 euro sono stati donati da privati e da parrocchie della nostra Arcidiocesi, mentre 56.500 euro sono erogazioni ricevute da imprese ed istituti bancari. Da dicembre, in soli 3 mesi, abbiamo sostenuto interventi a favore di persone e famiglie per complessivi 25.245 euro. Una comunità solidale è una dimensione responsabile. Esprimiamo pertanto un sentito ringraziamento a tutte le persone e le famiglie che hanno partecipato al fondo, come azione concreta nel “prendersi cura” della comunità in tutti i suoi componenti. Il progetto “fondo emergenza cibo e utenze” ha portato alla luce anche una realtà importante: la presenza di aziende profit del territorio che hanno scelto la responsabilità sociale d’impresa come valore etico aziendale a beneficio del territorio e della comunità. Un ringraziamento particolare alle aziende: Adriatica Asfalti Srl, Biesse Spa, LC Mobili, Xanitalia, Ranocchi Srl e alla Banca di Credito Cooperativo di Pesaro per aver condiviso con noi la responsabilità verso la nostra comunità".