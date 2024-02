Emergenza disturbi alimentari. Scontro politico su fondi e personale

Per l’emergenza dei disturbi alimentari che fa presa soprattutto sugli adolescenti, i cittadini sono scesi, a fine gennaio, in piazza. Molte famiglie pesaresi rivolgendosi alle istituzioni hanno chiesto più psichiatri, più nutrizionisti e più personale specializzato per un servizio, quello dell’ambulatorio Ast attivo a Galantara, che va assolutamente potenziato. "All’Ast chiediamo assunzioni a tempo indeterminato e condizioni di lavoro favorevoli" ha detto la consigliera regionale Micaela Vitri, in piazza del Popolo con le famiglie. Lunedì, le ragioni della mobilitazione di piazza sono approdate in Consiglio comunale dove la questione ha preso in esame anche i finanziamenti attuali e futuri per contrastare il fenomeno. "E’ un dramma – spiega Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd in Consiglio –: da quest’ estate, grazie alla direttrice generale dell’Ast, Storti, la situazione è migliorata, ma è necessaria una risposta strutturale sostenuta con risorse adeguate". La consigliera Laura Biagiotti ha accentuato le criticità: "Non riusciamo a prendere più di 200 casi all’anno: di più non ce la facciamo. La struttura è ridotto all’osso" ha osservato Biagiotti ".

"Con la nostra mozione – ha detto Mattioli – facciamo anche noi pressione sul Governo perché venga ripristinato il fondo di 25milioni di euro, attualmente compresso a 10 milioni di euro e perché queste patologie siano inserite nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza. Ciò renderebbe gratuita per l’utenza il costo delle cure, coperte dal servizio sanitario regionale". E’ qui che è scattato lo scetticismo della Biagiotti: "La sanità regionale è già in affanno ora, come pensiamo che riesca, senza risorse, ad assumere con i Lea, la responsabilità dei disturbi alimentari?". La mozione è passata con 19 voti a favore, 8 contrari e 1 astenuto. Dario Andreolli, Lega, ha spiegato la contrarietà dell’opposizione: "Siamo d’accordo che sia un’emergenza e che vada affrontata in modo sistematico – ha detto Andreolli –. Abbiamo votato contro perché il testo della mozione non è aggiornata: il ministro Schillaci ha spiegato che i 10 milioni disponibili ora diventeranno presto, entro il 2024, 50 milioni di euro e 200 milioni di euro nel 2025. Inoltre ha detto che il fondo diventerà strutturale. La tempistica risponde alle esigenze delle Regioni di riformulare i piani dei Lea, visto che dovranno dare copertura al nuovo servizio". Implacabile Biagiotti: "Dire che da qui a un anno avremo 50 milioni di euro non mi fa stare tranquilla: nel frattempo quali risposte diamo a queste persone?".

Solidea Vitali Rosati