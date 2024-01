Emergenza freddo, 80 senzatetto in difficoltà: "Solo 9 posti, servono centri d’accoglienza"

Un pasto caldo e un letto pulito dove trascorrere la notte. Sono circa 80 i senza fissa dimora che nel corso del 2023 hanno chiesto aiuto al centro ascolto della Caritas. L’emergenza freddo, con l’importante calo di temperature registrato negli ultimi giorni dopo un inverno tutto sommato mite, riporta l’attenzione su un problema che esiste tutto l’anno: la mancanza in città di un centro organizzato per offrire un tetto a chi non ce l’ha, sopratutto nelle ore più rigide della notte.

Da quando l’Opera Padre Pio non offre più l’ospitalità notturna, i senza tetto che transitano su Fano "sono inviati in altre città vicine oppure – fa presente il direttore della Caritas Ettore Fusaro – sistemati provvisoriamente in agriturismi o in strutture di accoglienza come Casa Betania o Sogno di Giacobbe". Anche il Comune si è organizzato per intercettare i clochard e trovare loro una sistemazione, soprattutto ora che sta arrivando il freddo. "Da tempo abbiamo una convezione – spiega l’assessore al Welfare Dimitri Tinti – con il Don Orione per sei posti letto e con l’associazione Il Ponte d’Enrico per 3 posti letto. Proprio prima di Natale è stato ospitato al Don Orione un senza fissa dimora intercettato dagli operatori del Pronto intervento sociale. Dormiva vicino ad un condominio di fronte al campus scolastico".

C’è un altro senza tetto, che spesso trova riparo nella pescheria di piazza Costa (presto non potrà più farlo perché con la ristrutturazione gli accessi saranno chiusi con dei cancelli), ma finora – dicono dal Comune – ha rifiutato l’aiuto degli operatori che pure hanno cercato di agganciarlo. Nel 2023, per l’emergenza freddo, sono state 10 le persone a cui il Comune ha assicurato l’accoglienza (il cosiddetto housing first), mentre sono stati 110 gli accessi al centro di ascolto Caritas gestito in sinergia con l’assistente sociale dell’Ambito sociale 6.

Per assicurare un letto, una doccia e il cambio degli indumenti a chi non se lo può permettere perché non ha un posto dove andare, Caritas e Diocesi stanno progettando uno specifico centro di accoglienza. Sono state già individuate delle possibili soluzioni con l’obiettivo di portare a termine il progetto entro il 2025. Anche l’Ambito sociale 6, del quale è capofila Fano, si è mosso in questa direzione aderendo al progetto Centro d’accoglienza-stazione di posta di cui è promotore l’Ambito sociale 1. "A Pesaro – sottolinea Tinti – hanno già individuato l’immobile che, una volta pronto (nel 2025) non offrirà solo accoglienza ma anche assistenza e informazioni agli ospiti". Si tratta dell’edificio accanto alla stazione di Pesaro, tra i binari e il cavalcaferrovia.

Inoltre Comune e Ambito sociale 6 puntano ad aiutare i senza tetto e gli emarginati, intercettati su Fano o nel territorio, con il progetto "Comunità solidale" L’obiettivo è "rafforzare il pronto intervento sociale (prima assistenza, orientamento e supporto alle persone adulte senza dimora e in situazione di grave emarginazione e povertà) anche con l’impiego di operatori di strada per l’individuazione precoce del sommerso e la prevenzione dei rischi ai quali sono particolarmente esposte le persone senza dimora. Prevista anche l’erogazione di beni di prima necessità, kit igienici, coperte sacchi pasti alla Mensa Opera Padre Pio o alla mensa sostitutiva della Caritas prevista per il mese di agosto".