"Emergenza idrica, puntiamo ai dissalatori"

Proviamoci col dissalatore. Lo propone Andrea Biancani (Pd), vicepresidente Consiglio regionale, in una interrogazione in cui chiede quali sono gli interventi realizzati per contrastare la carenza di acqua potabile, in particolare nella provincia di Pesaro-Urbino.

"Le priorità sono state individuate da un anno, ma nulla è stato fatto – denuncia Biancani - Sfangamento dei bacini esistenti, riduzione delle perdite, interconnessione delle reti, tutto fermo. Il problema della carenza di acqua è ormai strutturale, ma l’amministrazione regionale e gli enti interessati non sembrano esserne consapevoli". "Gli invasi localizzati nella provincia di Pesaro e Urbino e gestiti da Enel Green Power hanno ormai una capacità di raccolta ridotta, meno della metà dei volumi iniziali, a causa dell’accumulo di materiali inerti. La rete idrica è molto ramificata, lunga più di 5.000 chilometri e in larga misura usurata. Inoltre l’elevata frammentazione della rete, con oltre 400 punti di captazione, aumenta i problemi di fornitura nell’entroterra.

Per Biancani "il futuro può essere l’utilizzo delle acque dolci da falde superficiali poco pregiate, presenti in particolare lungo le valli nelle vicinanze delle zone costiere, e soprattutto dell’acqua marina, sottoposta ad adeguati processi di dissalazione". A questo proposito il consigliere regionale segnala un progetto di potabilizzazione ad osmosi inversa già avviato a Fano, sfruttando la falda presente nella pianura alluvionale alla foce del Metauro, "un progetto pilota che andrebbe ampliato anche in altre zone del territorio". Mentre sulla dissalazione, cita l’impianto progettato in Puglia, a Taranto.

"E’ vero – dice Biancani – che l’acqua desalinizzata ha un costo maggiore, sui 2-3 euro al metro cubo, contro un prezzo medio di circa 1,35 euro, ma rispetto ai danni economici causati dalla siccità e dal razionamento non c’è paragone".