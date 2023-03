"Emergenza, il piano c’è ma nessuno lo conosce" Battistelli accusa

"Qui a Colli abbiamo un piano di emergenza di protezione civile approvato da 1 anno e 7 mesi, ma al di là della sua pubblicazione sul web non è stato fatto nulla per renderlo operativo in caso di necessità". Lo evidenzia Giovanni Battistelli, ex volontario ed ex coordinatore del gruppo di protezione civile comunale di Colli per circa 4 anni, fino al maggio 2022. "Sono stato proprio io, con numerose sollecitazioni a far redigere e approvare il piano, pubblicato nell’agosto 2021. Da allora ho chiesto diverse volte alla nuova giunta di illustrare il documento alla popolazione attraverso incontri per spiegare anche il comportamento corretto da tenere in caso di eventi calamitosi, ma non è stato fatto niente. E non sono stati neppure installati i cartelli che indicano i punti di raccolta in caso di sisma o alluvione, per stare in sicurezza e ricevere assistenza". Battistelli aggiunge: "Il piano è uno strumento imprescindibile per gestire le situazioni di emergenza; fornisce una conoscenza del territorio, delle sue risorse e degli scenari di rischio e ci dice cosa fare in caso di calamità, ma è fondamentale che sia noto ai cittadini e illustrato nelle scuole. Sarebbero poi opportune delle esercitazioni. Non dimentichiamo il recente terremoto di Umbertide o l’ultima alluvione".