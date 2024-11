Emergono affreschi, ingaggiato un restauratore

Non solo tecnici e muratori all’interno del San Domenico, l’antico convento che si snoda dietro le poste correndo parallelo tra via Branca e via Giodano Bruno. Perché la Soprintendenza ha chiesto, alla luce degli affreschi che stanno emergendo, anche la presenza di un esperto in restauro che è stato individuato nell’urbinate Romeo Biagini. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, che ha iniziato il recupero con i fondi del Pnrr, ha infatti affidato l’incarico al tecnico per un importo di 17mila euro. Va detto che all’interno dell’ex convento, che ha ospitato ad inizio del secolo scorso pure la scuola d’arte, sono emersi affreschi che sono datati al 1300 e che secondo gli esperti sono di buona mano: si azzarda anche il nome di Giovanni Antonio da Pesaro. E si cerca inoltre di individuare che fine ha fatto il grande affresco di Girolamo Genga che viene riportato anche nelle carte del ministero dei Beni Culturali. Comunque la Soprintendenza scrive: "In considerazione delle presenza di elementi di pregio storico-artistico, quali pitture murali, un portalre in pietra, semi capitelli ed altri elementi decorativi dell’archetettura, data l’assenza nel progetto esecutivo di progettualità in merito, si resta in attesa di progetti di restauro...".

Da qui l’incarico dato all’urbinate Romeo Biagini. Il lato che è sotto osservazione da parte della Soprintendenza è quello che corre lungo via Giordano Bruno, dove è anche emerso nei giorni scorsi un affresco realizzato nel periodo in cui lo stabile ospitava la scuola d’arte. Per andare avanti con i lavori alcune parti di affreschi sembra che verranno staccate dalle pareti.