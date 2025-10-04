Emiliano Carnaroli e il celebre riso. Da Fano all’Italia: un convegno

Fano si prepara a celebrare uno dei suoi cittadini più illustri, Emiliano Carnaroli, legato a un’eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo: il riso Carnaroli. Giovedì 9 ottobre, nella sede fanese dell’Università di Urbino a Palazzo San Michele, si terrà un convegno dal titolo "80 anni di riso Carnaroli: dalle origini ai nostri giorni", promosso dal Centro Studi Economia e Territorio.

Nato a Fano nel 1885, Carnaroli fu commissario dell’Ente Nazionale Risi nel 1945, in un momento cruciale per l’agricoltura italiana. La sua azione fu decisiva nella lotta al brusone, un fungo che minacciava le risaie, e da quel lavoro di ricerca nacque la varietà che porta il suo nome. Nel 1983 la famiglia De Vecchi, costitutrice del Carnaroli, cedette i diritti all’Ente Nazionale Risi, che ancora oggi ne garantisce la purezza.

"È stato per noi fondamentale promuovere questo momento di riflessione storica e scientifica – spiegano gli organizzatori – per onorare una figura che ha dato il nome a un’eccellenza della nostra agricoltura, conosciuta e apprezzata a livello internazionale". All’incontro interverranno Natalia Bobba, presidente dell’Ente Nazionale Risi, il direttore generale Roberto Magnaghi, l’esperto di genetica Filip Haxhari, Giansergio Ludovico Carnaroli, pronipote di Emiliano, e l’on. Mirco Carloni, presidente Commissione Agricoltura della Camera.

"Ottant’anni di Carnaroli dimostrano che l’eccellenza non è un caso, ma il frutto di competenza, cura e territorio – dice Carloni –. Nel nome di Emiliano Carnaroli celebriamo una filiera che innova senza tradire le sue radici". L’evento, patrocinato dal Comune di Fano, non sarà solo un omaggio al passato, ma anche un’occasione per riflettere sul futuro della risicoltura italiana.