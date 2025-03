Emilio Furlani tra rigore e ricerca. Si riscopre un autore straordinario

FANOdi Anna MarchettiUna mostra per celebrare "Emilio Furlani: tra espressione e concetto": 90 le opere che saranno esposte alla Diana Art Gallery di Palazzo Bracci Pagani da sabato 29 marzo (inaugurazione alle 17,30) al 1° giugno 2025 per raccontare grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano uno degli artisti fanesi più rappresentativi del panorama pittorico locale e non solo, dai suoi esordi fino alla sua scomparsa 2001.

La mostra, curata da Carlo Bruscia e Dante Piermattei, con il contributo di Riccardo Tonti Bandini che ha curato il testo critico sul catalogo, ripercorre la vita artistica di Furlani, attraverso le opere in possesso della Fondazione e di tutti quei collezionisti privati che hanno metterle a disposizione della città. Tra di esse alcuni ritratti di personaggi ben noti a Fano come lo stesso Bruscia e suo figlio Francesco, di Giancarlo Pucci insieme ai due figli ancora piccoli o i ritratti degli scrittori Luciano Anselmi e Gabriele Ghiandoni e degli artisti Valter Gambelli e Lorenzo Di Cecco.

"Nato a Fano nel 1941, Emilio Furlani – spiegano gli organizzatori – ha sviluppato un percorso artistico che ha saputo coniugare il rigore del disegno con la sensibilità cromatica, dando vita a opere che oscillano tra la figurazione e la sperimentazione concettuale. Diplomatosi all’istituto d’Arte Apolloni di Fano e completati gli studi alla Scuola dei Carmini di Venezia, ha affinato la sua ricerca artistica a Roma, entrando in contatto con le più avanzate sperimentazioni dell’epoca. Dalla pittura all’incisione, dalle tecniche miste fino all’assemblage, Furlani ha esplorato diversi linguaggi espressivi, testimoniando una costante tensione tra forma e contenuto. Il suo lavoro si è nutrito di una profonda cultura visiva e letteraria, e il suo insegnamento presso l’Istituto Apolloni ha contribuito alla crescita di nuove generazioni di artisti".

"Non ho avuto il privilegio di conoscere personalmente Emilio Furlani – ha commentato il presidente Giorgio Gragnola – ma ho sempre percepito l’alto rispetto che l’ambiente artistico gli ha riservato. La sua pittura, profondamente radicata nella “nuova figurazione italiana“, esprime un linguaggio di straordinaria qualità tecnica e sensibilità culturale". Il professor Tonti Bandini ha parlato della "riscoperta di un autore importante che insieme agli amici e colleghi dell’associazione UnaArte ha dato un forte contributo all’arte contemporanea".

"Questa mostra è per me motivo di grande soddisfazione – ha concluso il curatore Carlo Bruscia – perché Furlani è un autore che ha dato un grande contributo alla contemporaneità e certamente avrebbe meritato di più di quello che ha ottenuto".