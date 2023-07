Emissari di "Amazon" visitano l’aeroporto

Tre intermediari si sono presentati all’aeroporto di Fano per conto (pare) di Amazon che sta costruendo un grande centro per la logistica a Jesi. Hanno incontrato il direttore dello scalo Massimo Ruggeri che al termine del colloquio ha spedito tutti dal sindaco Massimo Seri. Quali erano le richieste e quale tipo di esigenze avessero, non è trapelato anche se dal fronte del gigante della logistica americano smentiscono interessamenti diretti anche se aggiungono "la situazione dell’Omiccioli può avere un suo perché con la pista asfalta". Ed aggiungono: "E’ difficile pensare che con piccoli aerei ad elica si possa trasportare merce e pacchi in maniera economica", dicono. Un problema non solo legato all’aeroporto come infrastuttura, ma gli occhi sarebbero caduti anche su qualche terreno vicino. Questa visita ha rimesso in ballo un problema decennale e cioè quello di asfaltare 1300 metri di pista: già pronti e stanziati sopra il tavolo 3 milioni e mezzo da parte dell’Enav, l’ente per l’aviazione civile. Ma il Comune nicchia perché deve nella sostanza deve regalare 50 ettari allo Stato senza ricevere nulla in cambio. L’amministrazione aveva chiesto come risarcimento la caserma Paolini: tutto a posto fino a quando il ragioniere capo dello Stato, l’ultima firma che contava, ha detto no.

Comunque... città che di nuovo si divede e tornano i due stati "con una opposizione che rischia di far restare ferma la città a cento anni fa", dice l’ex presidente degli industriali Paolo Andreani che fra l’altro aveva già avuto qualche contatto con ‘inviati’ di Amazon per la creazione di un mini hub nell’area dello zuccherificio che l’industriale controlla assieme a Giancarlo Paci della Profilglass.

Massimo Ruggeri su questo punto non ha dubbi: "Con la pista in cemento si realizza una infrastruttura che sarebbe di grande aiuto non solo allo sviluppo della città ma dell’intera provincia, un volano economico. Manca solo una delibera". E’ sul fronte opposto, per esempio, Maurizio Testuzza che vara barche a vela di 22 metri per milionari: "Non sono favorevole – dice – alla pista in cemento anche perché non ho mai avuto questa esigenza: i miei clienti arrivano in elicottero oppure con piccoli aerei a elica. Per me il problema non esiste". Teodosio Auspici, anche lui titolare di un’azienda nel campo della nautica, non si entusiasma all’idea della pista in cemento ma aggiunge anche: "In questo momento si possono usare asfalti che mitigano l’impatto ambientale".

Fabio Fraternale della "Wider" aggiunge: "Noi dobbiamo organizzare un evento per presentare i nostri catamarani e naturalmente viene gente da tutto il mondo. Difficile stuzzicare la fantasia di un australiano perché Fano non è Portofino, ma certamente se ci fosse un aeroporto in grado di far scendere piccoli jet a reazioni sarebbe sicuramente un bel aiuto visto che ora andiamo a prendere i clienti in Ancona". Un ex sindaco della città aggiunge: "Difficile far passare la pista in cemento ma se Amazon è interessata all’aeroporto bisogna trovare un punto di mediazione anche perché il futuro della città passa per la logistica".

Chi non ha dubbi e Tiziano Busca, portavoce dei socialisti: "Una moderna visione di sviluppo ci obbliga a capire che ogni investimento di capitale industriale risponde, prima di ogni altra considerazione, al tema della mobilità e della logistica dei prodotti e dei semilavorati. Le infrastrutture sono vitali per la crescita. Come socialisti siamo fortemente convinti che l’aeroporto non può stare al palo per visioni ormai superate, come siamo convinti che lo sforzo dell’attuale Presidente va sostenuto per la realizzazione del progetto della pista in cemento già finanziata da Enav. Il Comune si muova e non perda l’ennesima occasione. Il Sindaco, con determinazione, eviti che una infrastruttura vitale per tutto il comprensorio sia dedicata a gare di aeromodellismo ed ascolti le voci della città che lavora e vive il mondo". Tra l’altro lo scalo ora serve per i voli di addestramento degli elicotteri dell’esercito e fra le ipotesi in campo anche la possibilità che l’Omiccioli possa diventare base per i Canadair, gli aerei anticendio.

m.g.