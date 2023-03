Emma Dante e l’elogio della vecchiaia sulle note di un tango delle capinere

Potenza visiva, potenza delle parole, potenza Emma Dante. Torna la regista siciliana sul palco del Teatro Sperimentale con un nuovo spettacolo "Il tango delle capinere" che andrà in scena martedì alle 21 nell’ambito della rassegna TeatrOltre. Dalla "Trilogia degli occhiali", la Dante raccoglie il capitolo "Ballarini" facendone una rappresentazione a sé stante con Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco.

"Il tango delle capinere" è il componimento di un mosaico dei ricordi che rende sopportabile la solitudine di chi disgraziatamente sopravvive all’altro. Una vecchina fruga dentro un baule. Estrae un flacone di pillole, un velo da sposa, un telecomando, tanti palloncini colorati. Da un altro baule arriva la musica di un carillon. Compare un uomo anziano. Indossa un vecchio abito da cerimonia liso dal tempo. L’uomo guarda la donna e sorride. Subito la raggiunge. L’abbraccia. La donna appoggia la testa sulla spalla di lui. Lui le fa una carezza. Lei lo tiene stretto per non perdere l’equilibrio. Lui la sostiene. Ballano. Lui estrae dalla tasca un orologio da taschino e al rintocco della mezzanotte lui fa scoppiare un petardo. Si baciano. Lui lancia in aria una manciata di coriandoli. La festa ha inizio. Sulle note di vecchie canzoni festeggiano l’arrivo dell’anno nuovo ballando a ritroso la loro storia d’amore.

"Il tango delle capinere" è un elogio alla vecchiaia, alla solitudine, alla mancanza di chi non c’è più, ma vive ancora nei ricordi. Emma Dante ha dedicato questo spettacolo al padre che è scomparso recentemente. Il tango è il ballo della vita, è l’intesa di una coppia che poi la morte sorprende. Ancora una volta la regista, scrittrice, attrice isolana indaga sui sentimenti, cerca di svelarli per poi donarli al pubblico come regali. Uno spettacolo che stringe il cuore, uno spettacolo tenero, ma anche spietato.

b.t.