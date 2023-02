Emma Nolde protagonista a San Costanzo

Emma Nolde (foto), una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, sarà protagonista stasera, dalle 21,15, al Teatro della Concordia di San Costanzo, di ‘TeatrOltre’ - festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con i comuni del territorio – con lo spettacolo ‘Dormi Tour’, dal titolo dell’album co-prodotto con Francesco Motta. L’evento è organizzato con il contributo di Regione e Ministero della Cultura e la collaborazione del Comune.

"‘Dormi’, realizzato con il sostegno di Italia Music Lab – si legge nella presentazione -, arriva a due anni di distanza da ‘Toccaterra’, acclamato dalla critica, ed è stato anticipato dai singoli ‘Respiro’ e ‘La stessa parte della luna’, entrambi co-prodotti da Francesco Motta che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco. Due anni di intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al nuovo album". "A volte, ti trovi a combattere qualcosa che non puoi controllare – racconta Emma Nolde circa la genesi dell’album -, qualcosa di troppo più grande di te o qualcuno di troppo lontano da te. In quel momento puoi solo chiudere gli occhi e immaginare qualcosa di diverso, qualcosa di migliore. Puoi difendere il tuo futuro, proteggere i tuoi ricordi. Quando piove forte devi ripararti e questo disco è stato il mio riparo". Emma Nolde è nata in Toscana nel 2000. Il suo primo disco si chiama ‘Toccaterra’ ed è uscito il 4 settembre 2020, acclamato dalla critica come un esordio veramente sorprendente ed importante, perché lei appare senza dubbio come una delle voci del futuro della musica italiana.

s.fr.