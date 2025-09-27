Lunedì 29 alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro nella serie “Pesaro Storie“ la Società pesarese di studi storici propone una conversazione di Stefano Pivato, autore di Alla riscossa! Emozioni e politica nell’Italia contemporanea (il Mulino 2025, pp. 248): uno studio che rievoca e commenta una serie di fatti – colori, canzoni, funerali, ecc. – che hanno assunto valenze aggiuntive, magari improprie o non perfettamente motivate, ma sempre riconoscibili, e ne studia il sorgere, l’apogeo, la persistenza e – talora – il declino.

Il libro racconta le emozioni e le passioni politiche d’Italia dall’Unità nazionale a oggi, e studia per esempio l’evoluzione che i colori, ma anche l’abbigliamento, le feste e i funerali son venuti assumendo in rapporto al significato politico che, al mutar dei decenni, è stato loro di volta in volta attribuito. Così certi colori mostrano una polisemia che evolve.

La bandiera rossa, simbolo dei repubblicani nel 1849, cent’anni più tardi lo sarà di socialisti e comunisti; il verde, anch’esso antico colore repubblicano (verde era l’Edera del Pri), diventa poi colore ecologico ma anche "padano"; alcuni capi d’abbigliamento (il cappello "all’Ernani", per es.) e perfino la barba sono in certi momenti motivi di sospetto per la polizia del tempo. Anche i funerali assumono valore pubblico e mobilitano le masse, da Andrea Costa a Enrico Berlinguer: ma questa modalità pare essersi spenta, in tempi recenti: la bara di Carlo Giuliani nel 2001 è avvolta nella bandiera della Roma, di cui lo sventurato giovane era tifoso.

Insomma uno studio che ha il grande pregio di "cucire" emozioni e fatti in un convincente affresco di costume e consapevolezza storica. Stefano Pivato, professore emerito di Storia contemporanea, già magnifico rettore dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo“, è direttore del Centro sammarinese di studi storici. Autore di numerosi saggi, ricordiamo fra gli altri I comunisti mangiano i bambini. Storia di una leggenda; con Marco Pivato I comunisti sulla luna. L’ultimo mito della rivoluzione russa; L’ossessione della memoria. Bartali e il salvataggio degli ebrei: una storia inventata; Storia dello sport in Italia; Storia sociale della bicicletta; con Daniele Marchesini Tifo. La passione sportiva in Italia; e di recente Andare per colonie estive.

r. p. u.