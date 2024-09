Emozioni in spiaggia ricordando Riccardo

Una giornata emozionante, giocando sulla spiaggia con Ricky nel cuore. Il 31 agosto Baia Flaminia è diventata l’arena del "Kishi beach Bowl", torneo di flag football organizzato in memoria di Riccardo Valentini, scomparso a soli 29 anni. La sua famiglia ed i suoi amici degli Angels, la squadra di football americano di Pesaro, non hanno intenzione di dimenticarlo: così un gruppetto dei suoi ex compagni - Gerardo Frazzetto, Lorenzo Troisi, Iacopo Bertini, Gualtiero Zito e Jiang Lee - hanno organizzato questa manifestazione in suo onore. La risposta della comunità del football italiano è stata incredibile, 12 squadre da tutta Italia: Bologna, Firenze, Valtellina, Ancona, Parma, Ravenna, Rimini, Pesaro (con tre squadre) e ’snatch’ squadra madre di Milano con due team composti da ragazzi e ragazze provenienti da diverse zone, si sono dati battaglia sui due campi predisposti. Il trofeo è stato vinto da una delle squadre pesaresi (foto) in una gara entusiasmante contro i cugini di Ancona; ma la vera vittoria è stata quella di riunire tanta gente ed atleti in una grande festa in onore di Riccardo. Maurizio e Grazia, i suoi genitori, hanno aderito con entusiasmo all’evento, così come Valentina e il piccolo Nico (compagna e figlioletto) ai quali verrà devoluto l’intero ricavato del torneo. Un grazie speciale a Pagnoni, zio di Ricky, che ha preparato i pacchetti pranzo per gli atleti. E questo è solo l’inizio: fioccano già le idee per la 2ª edizione.

e.f.