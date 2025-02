Addio all’emporio Adria, i clienti: “Finisce un’epoca. Qui si trovava tutto”

Pesaro, 13 febbraio 2025 – Era il negozio del popolo, entravi e trovavi di tutto, dai legumi, alla ferramenta, dalle bottiglie, al cibo per animali. Un bazar famigliare, condotto per 64 anni dalla famiglia Vagnini: “La mamma veniva a lavorare in motorino da Ginestreto – dicono Giusy e Tiziana Vagnini – vorremmo ringraziare Adria e Marino, i miei nostri genitori e lo zio Renzo , tra i primi collaboratori. Ora è il momento del riposo. Peccato che nessuno voglia questa attività che va benissimo”.

Ieri l’addio, con tanti clienti a salutare la famiglia Vagnini. Un negozio entrato nel cuore della gente del quartiere e non solo, come ricorda Antonio Rosa, ex docente e residente nella zona: “Un negozio che ha una storia, nato nel 1961 nei pressi della piazza Lombardini. Vendeva prodotti per animali, per orto e pulcini che venivano fatti nascere negli incubatoi dell’azienda agricola di famiglia a Ginestreto, dove ora c’è il ristorante il Poggio. Vendevano vino in bottiglia, sempre prodotto dall’azienda agricola. Adria, avendo preso la patente, faceva le consegne a domicilio di mangimi e concimi.

Aveva una Bianchina di colore verde. Ne ha avute tre sempre dello stesso colore”. Successivamente Adria e il marito Marino hanno acquistato il terreno vicino alla piazza dove, con tanti sacrifici, hanno costruito il nuovo negozio con sopra un appartamento dove si sono trasferiti negli anni settanta con la famiglia e le due figlie: Tiziana è Giusy. “Il negozio – racconta Antonio – vendeva casalinghi di vario tipo, ferramenta, materiale elettrico oltre ai prodotti per l’agricoltura e animali, mangimi vari, in primavera pulcini, piantine per l’orto e giardino, legumi e bombole di gas e poi prodotti per la casa come tazzine, vernici e detersivi.

Tiziana, la figlia, ha iniziato a lavorare dopo le medie. Piano piano Adria le ha insegnato a fare gli acquisti, ad occuparsi della contabilità anche perché Adria ha avuto il terzo figlio (Davide titolare del ristorante il Poggio) e doveva lasciare per un certo periodo il negozio. Il negozio è stato, ed è tuttora, un punto di riferimento per il quartiere di Villa Fastiggi e non solo. Alcuni prodotti, soprattutto legumi, venivano acquistati anche da persone provenienti dalla città. Adria a 60 anni ha smesso di lavorare perché con la sua esperienza in cucina, è andata ad aiutare Davide al ristorante il Poggio”.

Ma l’emporio Adria era anche altro: “Ci andavamo – dicono i residenti – anche per consigli tecnici sul trattamento delle piante, sulle ricette di dolci o della crescia di Pasqua. Si era creato un rapporto di amicizia, ci si fermava a parlare, Adria era diventato un punto di incontro per il quartiere. Ci dispiace molto, per noi è una sorta di lutto”. L’emporio, torna a dire Antonio Rosa, “ ha dato tanto al quartiere come hanno dato tante soddisfazioni i clienti ai titolari che spesso si sentivano ripetere: “Ma qui da voi si trova tutto“. Adria ha insegnato ai figli e ai collaboratori ad essere sempre disponibili ma soprattutto essere onesti”.