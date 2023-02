"Enac pronta a investire sul nostro aeroporto"

"Gioco di squadra per il rilancio dell’aeroporto: Enac pronta a importanti investimenti. Il complesso ha tutte le carte in regola per diventare volano dell’economia locale e creare nuova occupazione attraverso lo sviluppo di scambi commerciali legati soprattutto al turismo.".

E’ l’impegno dell’onorevole di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli (componente della IX Commissione trasporti) per l’infrastruttura aeroportuale cittadina, che ieri ha visitato accompagnato dai direttori generale e regionale Enac, Alessio Quaranta e Silvia Ceccarelli, dal sindaco Massimo Seri, dall’amministratore unico della società Fanum Fortunae Massimo Ruggeri, dal capitano dei Carabinieri Maximiliano Papale e dall’amministratore di Eagles Aviation Academy Davide Cecchini.

"Si tratta di un’infrastruttura importante – ha aggiunto il parlamentare – che deve trasformarsi da nicchia per amatori a vera e propria risorsa sociale ed economica per Fano e le Marche. Dobbiamo organizzare un gioco di squadra che coinvolga tutta la filiera istituzionale, a partire dal Comune fino a Enac, passando per la regione Marche".

E ancora Baldelli: "L’aeroporto si trova in un’area strategica, al centro della penisola italiana, peraltro a stretto contatto con il territorio comunale (la distanza dal centro città è di soli 2 km) e con i principali collegamenti regionali, tra la statale 3 Flaminia-E78, la statale 16 Adriatica e l’autostrada A14 Bologna-Bari". Baldelli annuncia: "Enac è pronto a investire importanti risorse su Fano e il suo aeroporto. Il Comune dovrà risolvere in breve tempo alcune questioni legate alla proprietà dei terreni e l’operazione di investimenti potrà partire a stretto giro. Le risorse disponibili altrimenti potrebbero anche essere destinate ad altri siti. Non possiamo dunque perdere questa importante opportunità. Davanti a noi enormi possibilità anche per i servizi annessi all’aeroporto, potenzialità che vanno sfruttate al massimo per avviare un rilancio che sia di grande beneficio per Fano, il territorio e tutta la regione".

Va ricordato che Enac non può procedere alla gara per la gestione dell’aeroporto fino a quando tutti i terreni aeroportuali di proprietà del Comune, non diventeranno statali".

Della questione si era discusso nell’ultimo consiglio comunale, prima della fine del 2022, e in quella occasione era stato riferito del tentativo del Comune di avviare una trattativa con il Demanio regionale e nazionale per una permuta tra i terreni aeroportuali e una parte della Caserma Paolini, lato viale Gramsci e via Palazzi. Operazione, però, bloccata dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) nonostante l’accordo di tutti i soggetti interessati. Per il Ragioniere generale dello Stato quei terreni varrebbero zero perché su di loro insiste il vincolo demaniale e dunque la permuta è impossibile. L’alternativa, se il Comune vuole sbloccare la situazione, è cedere allo Stato i terreni gratis.

an. mar.