Encina-gol, Fabriano Cerreto a tutto gas. Il Montegranaro reagisce ma non punge

CERRETO

1

MONTEGRANARO

0

CERRETO (4-3-3): Tafa; Stortini, Marino, Perrini, Bologna; Trillini, Merciari, Malagrida; Gnahe (16’st Chiavellini), Encina (30’st Amico), Russo (16’st Bracciatelli). All. Del Bene.

MONTEGRANARO (4-3-3): Taborda; Capodaglio (46’st Lucarini), Urbinati, Gomis, Alidori; Evangelisti (30’st Proesmans), Capponi, Palladini (30’st Pomiro); Rotondo (5’st Ruggieri), Busato (5’st Ciarrocchi), Tonuzi. All. Mengo.

Arbitro: Persichini di Macerata.

Rete: 28’pt Encina.

Note – Ammoniti Marino, Chiavellini, Ruggieri; recupero 2’pt, 5’st. Spettatori 200 circa.

Continua il momento magico del Fabriano Cerreto, che centra la terza vittoria consecutiva superando di misura un Montegranaro combattivo ma poco lucido in fase realizzativa. A decidere la gara è una zampata di Encina al 28’ del primo tempo, che premia una prestazione generosa e ordinata dei padroni di casa. Gli uomini di Giacomo Del Bene partono con il piglio giusto, prendendo subito in mano le redini del gioco. Al 5’ è Gnahe a creare il primo pericolo: si infila nella difesa ospite, ma l’uscita tempestiva di Taborda lo costringe a rinunciare alla conclusione. Al 10’ Encina svetta su corner di Russo, ma la sua incornata termina alta.

Al 17’ un errore della retroguardia veregrense regala a Russo una clamorosa chance a tu per tu con il portiere, ma l’attaccante esita troppo e si fa rimontare. Il gol è però nell’aria, e arriva puntuale al 28’: Bologna pennella un cross dalla sinistra e Encina stacca perfettamente, firmando l’1-0 con un colpo di testa imparabile. Passano pochi secondi e lo stesso Encina sfiora il 2-0 con un gran sinistro, ma Taborda è prodigioso nel deviare.

Il Montegranaro reagisce nella ripresa. Al 6’ Tonuzi ci prova con un diagonale insidioso, Tafa si allunga e devia in angolo. Al 18’ Palladini va vicino al bersaglio su punizione, con la palla che sfila di poco a lato. L’occasione più ghiotta per gli ospiti arriva al 33’: mischia in area dopo un corner, la sfera resta lì e Ruggieri calcia al volo da posizione centrale, ma il suo destro termina alto sopra la traversa. Nel finale il Fabriano Cerreto gestisce con attenzione e porta a casa tre punti fondamentali, confermandosi tra le squadre più in forma del campionato. La squadra di mister Del Bene si dimostra sempre più solida, compatta e capace di soffrire quando serve. Encina è l’uomo copertina del match, ma va sottolineata la prova di tutto il collettivo, attento e generoso.

Angelo Campioni