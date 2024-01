Encomio solenne a Simone Pineschi: "Un grande riferimento per tutti"

Un premio "per la professionalità e dedizione a servizio della cittadinanza". Il Consiglio comunale di Urbino ha conferito un encomio solenne al vicequestore Simone Pineschi, riconoscendogli il grande lavoro fatto nei 10 anni alla guida del commissariato della città, prima del trasferimento a Pesaro, avvenuto il 22 gennaio, dove ora è capo di Gabinetto della Questura. "Pineschi ha seguito le vicende della comunità con spirito di servizio, impegno e delicatezza, prestandosi a fare da coordinamento tra le forze dell’ordine anche in momenti complessi – ha commentato il sindaco, Maurizio Gambini –. Questo riconoscimento va a lui, ma è pure per i suoi collaboratori e per tutte le forze dell’ordine". A far capire perché l’encomio, di cui il presidente Massimo Sirotti ha letto le motivazioni, sia stato voluto all’unanimità sono stati gli interventi dei capigruppo, concordi nell’attribuire a Pineschi caratteristiche come disponibilità, impegno e gentilezza.

"Lo ringrazio per come si sia posto verso la cittadinanza, a volte anche col sorriso", ha commentato dal Gruppo misto Luca Londei, mentre Lino Mechelli si dice "dispiaciuto che a Urbino venga a mancare un punto di riferimento, brava persona e ottimo servitore dello Stato". Riconoscenza da Laura Scalbi, di Forza Italia, "soprattutto per i tanti giovedì notte passati a garantire la sicurezza dei giovani".

Giorgio Londei, di “Urbino e il Montefeltro“, ha ricordato altri riconoscimenti attribuiti in passato dalla città a tutori della legge, affermando poi che "l’incarico di capo di Gabinetto testimonia che la carriera di Pineschi sia ancora all’inizio, auguri per il futuro", mentre Nicola Rossi, di Liberi per Cambiare sottolinea che "ora Urbino potrà contare su una persona come lui direttamente in Questura". Per Mario Rosati, di Viva Urbino, "la sensibilità dimostrata verso la città lo ha sempre fatto percepire come parte integrante di Urbino" e Lorenzo Santi, del Pd, lo ringrazia per "il lavoro fatto: per lui si prospetta un incarico ancora più proficuo". Oltre ai colleghi di Pineschi, alle forze dell’ordine e al clero, in Consiglio c’era anche il prefetto Emanuela Saveria Greco, che rilancia: "Non perderete Pineschi, anzi, ora sarà un riferimento per tutto il territorio. Sono contenta di averlo a Pesaro, ma so che l’occhio e il cuore saranno rivolti a Urbino". Infine, è toccato al protagonista della festa parlare, con grande emozione: "La mente torna agli anni trascorsi. Sono stati molto belli ed è importante sottolineare la presenza tangibile, qui, delle forze dell’ordine. Abbiamo sempre fatto squadra, offrendo il massimo della presenza all’entroterra, per diventare un punto di riferimento per il territorio e dare centralità a Urbino". Il discorso, però, non si è concluso, perché le lacrime di commozione hanno avuto la meglio, anche se, alla fine, a trionfare sono stati gli applausi dei presenti.

Nicola Petricca