Enel chiude deposito di Macerata F.. Per i guasti ora sarà un calvario

Ci sono parole come "razionalizzazione" che possono fare paura ovunque ma nell’entroterra di più. Se le aree interne della nostra provincia, infatti, già non brillano per i servizi, ora sappiamo che può andare anche peggio. È il caso del Montefeltro dove E-Distribuzione (società controllata da Enel) ha chiuso il nucleo operativo di Macerata Feltria in nome di questa politica ed ora un territorio già fragile si trova senza un altro presidio. Durante il recente ponte del primo maggio a Frontino un guasto all’ora di pranzo ha lasciato senza luce due ristoranti e due strutture ricettive. La situazione è stata risolta in tempi abbastanza veloci ma il pensiero va subito a quelle che potrebbero essere situazioni peggiori: "Siamo in contatto da tempo con E-Distribuzione per capire questa situazione – spiega il presidente dell’Unione Montana Montefeltro, Andrea Spagna –. È stata chiusa la sede operativa di Macerata Feltria, punto di riferimento per i tecnici di pronto intervento, nella nostra zona, durante le emergenze sempre più ricorrenti. Ora per qualsiasi pezzo serva alla riparazione di un guasto bisogna partire e andare a Canavaccio di Urbino, a 60 km di distanza, allungando notevolmente i tempi. Il Montefeltro è ricco di imprese e votato al turismo e abbiamo bisogno di risposte celeri in certe situazioni. Siamo poi un territorio di montagna dove il maltempo si fa spesso sentire. Pensiamo solo alla neve: nel 2023 abbiamo avuto diverse situazioni con guasti anche importanti. Recentemente abbiamo richiesto e ottenuto un incontro dove ci volevano convincere che la razionalizzazione del servizio portasse migliorìe. Ma come è possibile?".

Prosegue Spagna: "Non si può tagliare tutto sempre nelle aree interne raccontando poi che le razionalizzazioni portano migliorie. Si depotenziano tutti i servizi nei piccoli comuni dell’entroterra e vogliono addirittura convincerci che sia meglio per noi. Spostare un magazzino di 60 chilometri come può migliorare un servizio? Macerata Feltria per noi è baricentrico; provate, ad esempio, da Monte Grimano Terme ad andare a Canavaccio a prendere un pezzo di ricambio, impieghereste soltanto tra andata e ritorno tre ore. Abbiamo detto all’azienda che se è un problema di costi di affitto del locale siamo pronti a metterne a disposizione uno gratuitamente come Unione. In contesti simli, in Valmarecchia, la sede operativa è stata mantenuta per servire sette comuni mentre nella nostra vallata, dove siamo in 12, viene chiusa. La razionalizzazione sarà anche giusta ma non può partire sempre dalla montagna".

Andrea Angelini