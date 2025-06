Energia dalla “Bianca Risacca“ di Ricardo Aleodor Venturi

Non è stata solo un’inaugurazione di una mostra, ma una vera dimostrazione che l’arte è per tutti, non solo per gli artisti. Infatti, domenica 15 maggio a tagliare il nastro in via Campania 21 da Studio con finestra per la mostra “Bianca Risacca“ di Ricardo Aleodor Venturi, a cura di Bianca Basile, sono state più di duecento persone.

Si aspettava così tanta gente?"Le aspettative sono costanti onde che si alzano e si abbassano, non saprei dirti in quale cresta fossi orientato, ma posso dire che ora si vede una riva, un punto di attracco – afferma Ricardo Aleodor Venturi, artista e direttore dell’Associazione Festina Lente (che ha sostenuto l’evento) –. Finalmente non più mostre per gli addetti ai lavori, ma mostre, progetti, aperture e dialoghi che attendono un pubblico vero fatto di diversità e accoglienza, domande e dubbi. L’arte è sempre più un luogo per pochi intenditori o meglio una dimensione di artisti per artisti. Questa mostra è solo una persona che ti apre la porta. Un gesto che invita l’impossibile a entrare".

È un’unione particolare quella tra associazione di volontariato e artista?"Credo profondamente che questa sia una dichiarazione spontanea e necessaria: oggi per sostenere un artista occorre un’intera comunità. La comunità invece necessita di tornare al sogno, ma soprattutto le persone hanno bisogno di cura proprio come le piante, i sassi e le conchiglie. Anche ciò che non respira sente la dolcezza di una carezza – spiega Venturi –. Il coraggio della presidente Valeria Gianni nell’includere un artista in questa avventura è forse il segnale che l’arte come la poesia possano essere strumenti e energie indispensabili per un intero gruppo di persone. E forse l’artista è ora che torni a mettersi in discussione, smettere di stare in un sistema che non riesce più a sostenerlo, ma che comunque continua a divinizzarlo, come direbbe Roland Barthes in Camera Chiara: “incensato come un dio che non esce dalla sua nicchia“".

Questo sarà anche un luogo per gli studenti?"La vista che vediamo oltre la finestra non giudica quale paesaggio può esistere o quale non deve esistere, non è una vetrina per il giudizio, ma un faro per l’ascolto. Non solo si vede l’altro, ma nella finestra si vede anche se stessi. Nel vetro c’è il nostro riflesso. Per me la definizione di grande artista ricade nell’essere un eterno studente. La curiosità è ciò che nutre, il porsi degli ostacoli genera il carattere e permette di oltrepassare i propri limiti. Studio con finestra è un luogo aperto per tutti, un luogo dove gli studenti delle elementari insegnano agli studenti dell’università".

Cosa augura ai visitatori?"Che la trasparenza del vetro possa essere un buon proposito da perseguire e che ci sia coraggio nel vedere anche ciò che esso riproduce. Come invito: siate curiosi l’arte ha bisogno di freschi spettatori per poter scaldarvi con i suoi ardenti dubbi".

Ilenia Baldantoni