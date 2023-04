Energia pop-rock oggi con i Cbr

PESARO

I CBR, vincitori del primo premio “Giovani per la Musica” (indetto dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini) proporranno un energico repertorio pop-rock e glam-rock (da Bon Jovi agli Aerosmith, da Bryan Adams ai Queen, Toto, Led Zeppelin...) in chiave acustica.

Si tratta di un concentrato di Album-oriented Rock e hit radiofoniche anni ‘70’80 per vivere una serata leggendaria ricordando quell’epoca caratterizzata da melodie e armonie inconfondibili sotto ogni punto di vista, tutt’oggi attuali ed anche riscoperte dai giovani (e in effetti la band è costituita da giovanissimi).

L’appuntamento è per oggi dalle ore 20,30 in poi al Bloom Bistrot di viale Napoli, che sarà invaso da vibrazioni “eighties” con Andrea Bernabucci alla voce, Simone Serafini alla chitarra e cori, Enrico Baldelli al basso e cori e Riccardo Salvatori alle tastiere. Per prenotare il tavolo si deve chiamare il numero 329 6367090.