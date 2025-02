Energia, rifiuti, clima che cambia. Piazzamenti positivi per la Carlo Bo

La Carlo Bo è 22ª in Italia e 414ª al mondo per sostenibilità ambientale: è questo il risultato sancito dalla classifica internazionale GreenMetric, che valuta gli atenei in base al loro impegno verso l’ambiente. La graduatoria conta 1.477 università partecipanti da 95 Paesi di tutto il mondo.

Con un punteggio complessivo di 7.020 su 10.000, l’università di Urbino ha ottenuto risultati particolarmente significativi in tre categorie chiave, che le sono valse il buon piazzamento: energia e cambiamento climatico, rifiuti e acqua.

"Ringrazio tutto il personale coinvolto nella raccolta e nell’elaborazione delle informazioni – dichiara il rettore dell’ateneo Giorgio Calcagnini – e l’Ufficio Sviluppo Sostenibile che ha coordinato il tutto. Un lavoro cruciale per aumentare la consapevolezza sull’impatto delle scelte attuate negli ultimi anni in termini di sostenibilità ambientale e per future riflessioni che serviranno alla realizzazione di azioni specifiche".

Per la prima categoria, energia e cambiamento climatico, Uniurb vanta la quarta miglior performance nazionale e il 31° posto a livello mondiale, risultati dovuti all’implementazione di politiche e strategie di riduzione delle emissioni di gas serra e dei consumi energetici, come l’acquisto di veicoli a basse emissioni e l’approvvigionamento di energia elettrica prodotta integralmente da fonti rinnovabili.

Sui rifiuti, l’ateneo feltresco si piazza 23ª a livello nazionale grazie alla promozione di iniziative di duzione, riutilizzo e riciclo di materiali e delle politiche volte a diminuire l’uso di carta e plastica in tutto l’ateneo.

Infine, per l’acqua l’Università ottiene il 17° posto tra gli atenei italiani grazie all’efficienza di programmi e impianti locali per il monitoraggio, la conservazione e la gestione integrata delle risorse idriche.

"Al di là del risultato, peraltro estremamente positivo visto che si tratta della prima partecipazione a questa classifica, l’aspetto più importante - sottolinea la prorettrice alla sostenibilità e valorizzazione delle differenze, Elena Viganò - è che ora abbiamo una prima indicazione certificata circa le nostre aree di eccellenza, rispetto alle quali dobbiamo lavorare per mantenere la posizione raggiunta".

"E soprattutto – conclude la prorettrice – su quelle più critiche (relative alle categorie trasporti, educazione e ricerca e contesto e infrastrutture), auspicando anche la fattiva collaborazione degli stakeholder locali".

