Enfea Salute. Un webinar per le prestazioni Confapi Pesaro e Urbino offre un'opportunità unica per le imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro Confapi (Pmi): un webinar gratuito su piattaforma zoom per conoscere i vantaggi delle prestazioni erogate dall'ente bilaterale Enfea e del Fondo Sanitario Integrativo Enfea Salute.