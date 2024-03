Ennegi, la parità è certificata: "Mettiamo tutti sullo stesso piano". E l’azienda ci guadagna due volte

Sono cinquantacinque le aziende della nostra provincia ad aver richiesto e ottenuto la Certificazione della parità di genere. Una misura prevista dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obiettivo di assicurare una maggiore qualità del lavoro femminile, riducendo il divario retributivo di genere e aumentando le opportunità di crescita in azienda, tutelando la maternità. Un riconoscimento ottenuto qualche mese fa anche dalla Ennegi, azienda pesarese che si occupa di realizzazione di prototipi e stampi per il settore aerospaziale e per l’automotive.

Una realtà affermata che lavora con brand di altissimo livello, come Ferrari, Pagani, Lamborghini, soltanto per citarne alcuni. Un settore dove la presenza maschile la fa da padrone, ma dove da qualche anno anche le donne si stanno affermando. A spiegarlo è Giulia Del Prete, responsabile ufficio acquisti e risorse umane di Ennegi, che racconta anche le motivazioni che hanno portato l’azienda di famiglia a richiedere la Certificazione della parità di genere.

"L’agenzia di recruiting La Risorsa Umana ci ha informato della possibilità di ricevere questo riconoscimento e di quelle che potevano essere le agevolazioni per le aziende – dice –. Abbiamo deciso così di cogliere questa opportunità al volo perché quando ci hanno spiegato i parametri per rientrare in questa certificazione, ci siamo subito accorti che in azienda già applicavamo le stesse regole e che si trattava soltanto di aggiustare qualche cosa. Siamo sempre stati attenti a queste tematiche e a garantire la parità tra uomini e donne".

Oggi la Ennegi conta circa quaranta dipendenti e le donne in azienda sono 12: "Non conta infatti il numero di lavoratrici per ottenere la certificazione – dice Giulia Del Prete – anche perché se fosse stato uno dei parametri noi, essendo metalmeccanici, non avremmo mai potuto partecipare. Però le cose stanno cambiando molto velocemente: abbiamo praticamente raddoppiato il numero di dipendenti donne in pochi anni e le ragazze in questa azienda ricoprono posizioni apicali. Oltre me – aggiunge Giulia Del Prete – abbiamo due ingegnere ed è donna anche la responsabile del controllo qualità, così come il capo contabilità. Il problema principale è trovarle: possiamo dire che noi le cerchiamo quotidianamente. Qui garantiamo parità tra uomo e donna: siamo convinti che questo può fare la differenza per avere un ambiente di lavoro sano".