Ennesima aggressione "Proteste a Roma"

La visita a sorpresa della Cucchi è arrivata all’indomani dell’ennesima aggressione di un agente di custodia da parte di un detenuto. Il fatto risale alla notte di Capodanno, quando un recluso di origine marocchina si è scagliato contro un poliziotto colpendolo così forte da provocargli un trauma al setto nasale e la lussazione della mandibola. Dopo la denuncia dei sindacati "di scarsa sicurezza per gli operatori che lavoravano nel carcere di Villa Fastiggi, ormai fatiscente e non più rispondente alle norme di ingaggio" e l’annuncio di proteste "in prefettura e davanti al provveditorato dell’amministrazione penitenziaria", ieri i baschi azzurri pesaresi hanno incassato anche il pieno sostegno del Sappe: "Siamo pronti a portare a Roma la protesta – ha detto il segretario generale Donato Capece – Si adottino con urgenza provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza del carcere di Pesaro".

e. ros.