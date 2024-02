Enrico Capodaglio racconta il suo. Paolo Volponi

Per Incontri Capitali – Libri e parole per Pesaro 2024, oggi (Palazzo Ciacchi, ore 17,30, ingresso libero) Enrico Capodaglio presenterà il libro “Paolo Volponi romanziere. Il fascino della società“ in occasione del centenario della nascita del grande intellettuale, con la partecipazione di Giorgio Donini. "I romanzi di Volponi – sottolinea Lucia Ferrati – sono pieni di anarchici e autarchici, di lottatori solitari, di uomini e donne in conflitto con la società, con l’industria soprattutto e con la politica... le angosce non sono mai per ragioni private, sentimentali, affettive soltanto".