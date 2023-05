Entangled, il senso della scienza A teatro c’è la fisica quantistica

Parrebbe il titolo del celeberrimo brano dei Genesis e invece è la rappresentazione in programma questa sera (ore 21) per la stagione di prosa Teatri d’autore di Amat al Teatro Angel Del Foco di Pergola.

Con Entangled, ogni cosa è collegata di e con Gabriella Greison, regia di Emilio Russo, la rassegna propone uno spettacolo dove si parla nientemeno che di fisica quantistica. Ce lo spiega la stessa autrice e protagonista.

"L’esigenza di portare in scena lo spettacolo Entangled – dice Gabriella Greison - mi è nata come forma di rivincita dal momento duro che stiamo vivendo. Tramite la fisica quantistica racconto il modo in cui possiamo uscire dalla crisi, cercando in noi stessi la soluzione, concentrandoci su noi stessi".

"Perché – dice ancora la Greison - ogni cosa è collegata, e la scienza ti dice come collegare tutto. Siamo importanti al mondo, e lo dimostro con le parole di questo spettacolo".

"La fisica quantistica, la sincronicità, la contrapposizione degli istinti umani, la teoria unificatrice, l’amore, l’elevazione dai problemi, il senso di rivincita da un ambiente che mette a dura prova il proprio intelletto, la paura di incontrare le persone sbagliate lungo il cammino, il desiderio di affermazione, la rinascita, tutto questo è Entangled,

ogni cosa è collegata".

Queste le note di sala dello spettacolo con protagonista Wolfgang Pauli, interpretato

da Greison in prima

persona.

"Grazie a questo spettacolo – dice ancora - si capiranno le nozioni base della fisica quantistica, oggi più che mai nelle nostre mani di tutti

giorni. Dalle riflessioni

di Pauli sul senso della vita,

sul senso dell’esistenza, troveremo un collegamento edificante,

utile a tutti noi, tra la

fisica quantistica e la sincronicità, tra la scienza, la mente e la filosofia, fino al raggiungimento di tutti quei legami entangled che sono il motivo ultimo delle nostre vite".

