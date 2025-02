Ente Concerti, oggi la musica spiegata dal Maestro Totaro

La musica “spiegata“ da chi la conosce bene e la sa suonare. Quella organizzata per oggi pomeriggio (alle ore 18) nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini è definita infatti una lezione-concerto ed è inserita fuori abbonamento nel cartellone della stagione dell’Ente Concerti.

Una lezione che sarà tenuta dal maestro (pianista e compositore), Mario Totaro, non nuovo a iniziative di questo genere, che nel tempo hanno incontrato il gradimento del pubblico che evidentemente vuole approfondire ed avere un ascolto sempre più consapevole. Mario Totaro questa volta terrà la sua lezione in preparazione dell’appuntamento con Alexander Lonquich e la FORM – l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, inserito nel cartellone della 65ª Stagione Concertistica e previsto per il 24 febbraio al Teatro Rossini.

Nell’incontro di oggi Totaro propone una lettura dell’eccezionale repertorio mozartiano in programma, ovvero la sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K 16 e la celebre n. 41 in do maggiore “Jupiter“. Nel corso dell’evento Totaro ricostruirà gli elementi generali che caratterizzano la sinfonia e la sua forma classica, presentando la struttura della prima sinfonia, composta da Mozart all’età di otto anni, fino ad arrivare all’ultima, composizione grandiosa e unica rispetto a tutte quelle ideate in precedenza. La narrazione sarà inframmezzata da esempi musicali al pianoforte eseguiti dallo stesso Totaro con la partecipazione di Antonio D’Antonio.

L’ingresso alla lezione-concerto prevede un biglietto di cortesia del costo di 5 euro e si potrà acquistare già un’ora prima dell’evento. Per quanto riguarda invece il concerto di Lonquich e della Form la biglietteria del Teatro Rossini è aperta dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30. I biglietti disponibili saranno messi in vendita anche il giorno dell’evento dalle 17 fino a inizio spettacolo.

c. sal.