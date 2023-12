Ente Concerti: sette appuntamenti con la musica di gran qualità

Avrà inizio domenica 7 gennaio al Teatro Rossini (ore 18) l’attesa seconda tranche della 64ª stagione concertistica dell’Ente Concerti e del Comune di Pesaro che si intreccia con la programmazione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

Sette concerti fino ad aprile "nell’alternanza fra celebri artisti e talenti emergenti" – ha sottolineato il direttore artistico dell’Ente Concerti Federico Mondelci. Il concerto inaugurale sarà dedicato al barocco italiano con le Quattro Stagioni di Vivaldi, affidate a I Virtuosi Italiani, e Arie di bravura di Haendel e dello stesso Vivaldi proposte dal mezzosoprano Daniela Pini.

Domenica 28 gennaio (ore 18) spazio ai talenti musicali della nuova generazione con lo stratosferico violinista Paolo Tagliamento accompagnato al pianoforte da Riccardo Gagliardi. Il duo, proporrà un programma comprendente l’elegia dedicata a Paganini dai Péchés de vieillesse di Rossini. "I due musicisti erano amici – precisa Marta Mancini, presidente dell’Ente – e l’aneddotica riferisce di alcune loro divertenti “mascherate“". Il Gomalan Brass Quintet (4 febbraio, ore 18), in Da Cinecittà a Hollywood, presenta un programma entusiasmante con musica da film (Morricone e Rota) sconfinando nelle sonorità di Broadway fino alla suite ispirata alla West Side Story di Leonard Bernstein. Il celebre trombettista Paolo Fresu torna al Teatro Rossini (martedì 20 febbraio, ore 21) con Back to Bach, uno spettacolo musicale che spinge il pubblico a indagare il punto di contatto tra la musica classica e il jazz tenendo a mente, come ha ricordato Fresu, che "Bach è forse il più grande improvvisatore della storia della musica". Il giovanissimo Trio Chagall, tutto italiano, vincitore del prestigioso premio “Trio di Trieste“, si esibirà in un programma in cui si alternano pagine di Mendelssohn e Sostakòvic, impreziosito da un omaggio a Rossini (3 marzo, ore 18). Giovedì 28 marzo (ore 21) è in programma un recital dedicato alle grandi opere pianistiche di Beethoven Chopin e Liszt con il ritorno a Pesaro di Georgijs Osokins. Il giovane pianista lettone è oggi un interprete che sorprende per la peculiare visione intimista e per una spiccata sensibilità. La stagione si chiuderà il 21 aprile con il concerto Schubert, Schumann e Mendelssohn dedicato alla grande musica da camera affidata ad un sestetto di eccezionale livello tra cui figurano Maurizio Baglini al pianoforte, Simonide Braconi alla viola, Silvia Chiesa al violoncello.

Abbonamenti da 75 a 120 euro; biglietti da 8 a 20 euro.

ma. ri. to.