Ente Concerti, un anno da scoprire La grandezza di Antonio Vivaldi con Carmignola e Orlando

La stagione concertistica dell’Ente Concerti inaugura il nuovo anno con un appuntamento prestigioso che vede protagonista il violinista Giuliano Carmignola (foto) il quale avrà come degno partner Daniele Orlando, primo violino e solista dell’Ensemble I Solisti Aquilani (Teatro Sperimentale, domani ore 18). Sono 220, fra gli oltre 300 concerti per strumento solista e archi di Vivaldi, quelli per violino solista.

Le registrazioni discografiche di Vivaldi effettuate da Carmignola, presenti nella prima parte della serata, hanno fatto scuola. Antonio Vivaldi (1678 – 1741) è uno fra i compositori più noti nella storia della musica. Anche se la sua opera per vari motivi andò dispersa dopo la sua morte, fu riscoperta nel Novecento e da allora la produzione di Vivaldi, specie strumentale, è fra le più eseguite al mondo. Fu, oltre che compositore, un eccellente, virtuosistico violinista, insegnante nel Conservatorio della Pietà di Venezia, dove curava l’educazione musicale delle ragazze che in quella sorta di "ospizio" venivano accolte. Sacerdote, pur non potendo celebrare Messa per motivi di salute, era detto “il prete rosso“ per il colore dei capelli. Considerato il più importante, influente e originale musicista italiano del periodo barocco, Vivaldi contribuì significativamente allo sviluppo del genere del concerto e della tecnica del violino.

Le sue opere influenzarono numerosi compositori del suo tempo tra cui il genio del barocco Johann Sebastian Bach, al quale è dedicata la seconda parte della serata con il noto Concerto in Re minore per due violini e orchestra, una composizione brillante che esalta il virtuosismo barocco e la tradizione violinistica italiana. Giuliano Carmignola, fra i più grandi violinisti del panorama internazionale, ha iniziato la carriera come solista sotto la guida di grandi direttori d’orchestra, come Claudio Abbado e Giuseppe Sinopoli. Daniele Orlando a soli 17 anni ha debuttato come solista con il Concerto di Cajkovskij diretto da Donato Renzetti. Biglietti da 5 a 13 euro.

Maria Rita Tonti