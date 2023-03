Ente parco, i veleni del voto "Vi racconto tutti i retroscena Pressioni su Leva per dire no"

di Luigi Luminati

"Secondo me la narrazione del voto al direttivo del parco San Bartolo, guidata dal Comune, non è reale". Gaetano Buttafarro è tornato con la nomina al parco a fare politica dopo qualche anno e si sente molto bene.

Perché dice così?

"Non va bene che il voto espresso venga raccontato come un contrasto finito velocemente a tarallucci e vino. Non è così: c’è stato un duro confronto politico e ha prevalso il cambiamento". Perché, il centro sinistra voleva la continuità?

"Ovviamente sì, tanto che il loro candidato alla presidenza era l’uscente Stefano Mariani. Poi hanno visto che la maggioranza era per la discontinuità con l’accordo fra i tre consiglieri della Regione e Silvano Leva delle associazioni degli agricoltori. A quel punto hanno cambiato l’obiettivo".

Voi avete tenuto duro.

"Certo, perché avremmo dovuto cambiare?".

Leva ha tenuto duro più di tutti...

"La pressione su Silvano Leva è stata fortissima. Credo che sia intervenuto nei giorni precedenti lo stesso sindaco. Nelle ore della riunione il suo telefono squillava a ripetizione: consigliandolo a non affiancare il centro destra. Lui è stato bravo a mantenere l’impegno e soprattutto ha le idee chiare su quello che dovremo fare".

C’è da fare?

"Sicuramente sì. Anche Mariani è intervenuto dicendo che c’è molto da fare. Mi sembra che Leva abbia le idee chiare: voltare pagina con un riequilibrio a livello territoriale tra le varie località del parco, Non è poca cosa ribadire che non ci dev’essere più la supremazia di Fiorenzuola. Noi consiglieri siamo disponibili a fare la nostra parte".

Allora la verità è che c’è stata tensione nella riunione del direttivo?

"Direi proprio di sì, erano presenti diversi componenti della comunità del parco che volevano la riconferma di Mariani e si facevano sentire. In tanti hanno provato a dividere il fronte del centro destra e quando si sono resi conto che non ci riuscivano hanno cambiato musica".

Come?

"Puntando sulla gioventù del consigliere del Comune di Gabicce. Un nuovo ritornello che ha poi portato due consiglieri su tre della sinistra a votare per la candidatura di Leva, appena ha espresso al sua disponibilità a proporre Matteo Sanchini come futuro vice presidente".

Poi è finita con sei voti e un astenuto (Mariani) sulla candidatura di Leva.

"Proprio così, ma a livello politico conta maggiormente il fatto che il Comune di Pesaro non è stato in grado di imporre il suo candidato per la presidenza dell’Ente Parco. Diciamo che qualcosa è veramente cambiato dopo sessant’anni".

Silvano Leva prima ha vinto la sfida della salute contro il covid, poi ha battutto Massimo D’Angeli e il sindaco Matteo Ricci sulla presidenza dell’ente San Bartolo.

"Mi pare una buona sintesi di ciò che è avvenuto".